【產經直播】內地倘降準 港股可升多浸？
2022年04月14日 16:33
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美債息回落，加上內地預告降準，港股周四(14日)高開88點，但力度欠奉，收報21,518點，升143點。港股復活節假前未見資金積極入市，預期假後情況有冇好轉？內地倘降準，港股會否升多浸？
據報中紀委直接參與調查螞蟻集團，消息拖累阿里巴巴(09988)股價逆市向下，跌幅一度超過4%。阿里穿底機會有幾大？有貨要走先？
國常會指要適時降準，進一步加大對實體經濟支持，降低綜合融資成本，並且鼓勵撥備水平較高的大型銀行有序降低撥備率，內地準備降準，內銀股值得憧憬？
日媒指中國電動車產業未來有望可成為「世界工廠」，加上內地鼓勵汽車及家電等大宗消費，各地不得新增汽車限購措施，帶動車股全線做好，比亞迪(01211)升逾4%、吉汽(00175)更升逾5%。有國策支持，車股可借機扭轉弱勢？邊隻又最值博？
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