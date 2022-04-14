【產經直播】內地倘降準 港股可升多浸？

美債息回落，加上內地預告降準，港股周四(14日)高開88點，但力度欠奉，收報21,518點，升143點。港股復活節假前未見資金積極入市，預期假後情況有冇好轉？內地倘降準，港股會否升多浸？

國常會指要適時降準，進一步加大對實體經濟支持，降低綜合融資成本，並且鼓勵撥備水平較高的大型銀行有序降低撥備率，內地準備降準，內銀股值得憧憬？

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