IWG：採混合工作模式省開支　每年每員工平均可使少...

服務式辦公室供應商IWG預料，混合工作模式將於2022年間持續加速普及，而且愈來愈多企業意識到混合工作模式對員工健康、經濟發展及社會環境的益處。研究顯示，採用混合工作及利用靈活辦公空間可以顯著改善企業的利潤，降低傳統上需要負擔的租金、電力和後援人員等經常性開支，全年以每位員工平均而計可節省高達8.6萬港元。

IWG創辦人及行政總裁Mark Dixon表示，混合工作模式在全球各地迅速普及，結合就近的辦公中心網絡和傳統總部基地，企業可透過科技為員工提供有效的遙距支援和在家工作方案，可以改善員工的工作與生活平衡，同時亦為企業收支和員工的個人財政創造雙贏局面。透過轉型混合工作模式，更可大大減少企業整體的碳足跡。

報告顯示，採取混合工作模式，僱用有20萬名員工的國際性銀行可節約22億美元(約171億港元）；員工約2萬人規模的科技公司可省2億美元；約有2,000名員工的服務公司能節省2,000萬美元。除了減少辦公室的公用服務支出外，企業更可透過遷址以收財政節流之效，而員工所節省的通勤時間能用於更有價值的地方。

IWG調查更發現，英國富時250指數(FTSE 250)的企業之中，有意轉型混合工作的企業比起打算沿用疫前傳統模式的公司多出三倍。

面對大辭職潮，企業正積極回應員工對工作與生活平衡的要求。IWG 最近的一項調查發現，若果被要求每週五天返回辦公室，近半員工(49%)將辭去工作。而72%的員工亦傾向選擇長期靈活工作，多於加薪一成但需長駐辦公室。