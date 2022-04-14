金管局鼓勵銀行推便利措施　助港人處理內地帳戶

香港金融管理局向認可機構發出通告，指接獲市民意見，表示其在內地開立的銀行帳戶因各種原因而變成不動戶或被暫停使用，更由於疫情而實施的檢疫限制而未能親身前往內地銀行分行重新啟動有關帳戶。這種情況日漸普遍，可能會為相關客戶帶來不少困難，亦不利於香港與內地之間的人員、貨物及資金的便捷流動。

與內地相關當局溝通後，金管局指，大力鼓勵認可機構推出便利措施，協助受影響客戶重新啟動其內地銀行帳戶。若有關內地銀行本身已是認可機構，提供重新啟動內地銀行帳戶的便利措施，並不會涉及《銀行業條例》下有關銀行牌照事宜或設立及維持經營本地代表辦事處的問題。認可機構可靈活實施便利措施。

若有關內地銀行並非認可機構，金管局認為認可機構在向受影響客戶提供行政協助以重新啟動內地銀行帳戶時，按有關客戶的指示和代表該客戶行事，認可機構向受影響客戶提供上述協助本身不會使有關內地銀行構成在香港設立或維持經營本地代表辦事處。

面對當前疫情，金管局鼓勵認可機構盡快實施便利措施，以協助受影響客戶，包括在考慮適用的法律及監管規定的情況下採用金融科技解決方案。