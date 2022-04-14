香港專才流失有辦法解決？數碼化轉型可保競爭力

這幾年香港日子難過，競爭力更明顯下降，專業人士短缺和流失的現象亦愈趨顯著。羅兵咸永道亞太及中國主席趙柏基指出，香港其中最大的優勢是作為國際金融中心的地位，香港是最大的離岸人民幣中心，亦是東西方的重要橋樑，而會計專業是市場經濟體系的基石和國際通用的商業語言，強調維護好香港作為國際金融中心地位乃重中之重。

他認為，香港作為一個領先的國際大都會，數碼化轉型是十分重要，為提升香港的競爭力不可或缺的一部分。有效共用和探索數據是支持政府數碼化的關鍵。他希望政府在數據營運、共用同標準方面制定清晰政策。至於數據安全方面，香港和內地的相關規範不同之處，需要作進一步研究。

此外，有消息指，中信里昂因本港防疫限制，擬將有逾1,500名投資者出席的年度投資者論壇，由香港移師新加坡舉行。

滙控去年曾指，將在5年內投資超過35億美元以擴大其亞洲財富業務，該分部為全球約3,800萬客戶提供服務，當中約三分之一客戶在亞洲。