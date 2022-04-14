香港專才流失有辦法解決？數碼化轉型可保競爭力
2022年04月14日 20:05
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這幾年香港日子難過，競爭力更明顯下降，專業人士短缺和流失的現象亦愈趨顯著。羅兵咸永道亞太及中國主席趙柏基指出，香港其中最大的優勢是作為國際金融中心的地位，香港是最大的離岸人民幣中心，亦是東西方的重要橋樑，而會計專業是市場經濟體系的基石和國際通用的商業語言，強調維護好香港作為國際金融中心地位乃重中之重。
他認為，香港作為一個領先的國際大都會，數碼化轉型是十分重要，為提升香港的競爭力不可或缺的一部分。有效共用和探索數據是支持政府數碼化的關鍵。他希望政府在數據營運、共用同標準方面制定清晰政策。至於數據安全方面，香港和內地的相關規範不同之處，需要作進一步研究。
此外，有消息指，中信里昂因本港防疫限制，擬將有逾1,500名投資者出席的年度投資者論壇，由香港移師新加坡舉行。
不過，滙豐控股(00005)仍加緊在亞洲的招聘步伐。滙豐去年在亞洲財富業務部門招聘了大約1,200名員工。滙豐管理及個人銀行行政總裁Nuno Matos稱，亞洲財富的增長速度是世界其他地區的兩倍，今年有關部門將招聘規模相若的人手，當中包括中國在岸財富業務的財富規劃師，人數將從約700人增加至1,000人或以上。
滙控去年曾指，將在5年內投資超過35億美元以擴大其亞洲財富業務，該分部為全球約3,800萬客戶提供服務，當中約三分之一客戶在亞洲。
另一方面，渣打集團(02888)宣布，打算退出非洲及中東地區7個市場境內業務，並在另外兩個市場僅專注於企業、商業及機構銀行業務，將資源投入至具有最大規模和增長潛力的範疇。該集團近年大量投資在非洲及中東地區，近期亦在沙特阿拉伯開設了首家分行。