業主收租12年沽貨離場　屯門兩房低市價1成沽

後市去向未明，收租業主決定「棄守」。屯門叠茵庭一個收租已12年的兩房單位，近日轉租為賣，僅以「街坊價」480萬元售出，低市價約10%，較銀行估價亦低25萬至65萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣鄧惠源透露，西半山蔚華閣中層D室，實用面積約504方呎，兩房間隔，享山景，成交價1,150萬元，呎價約22,817元，原業主在2013年以約848萬元買入，持貨約9年帳面獲利約302萬元。

●中原楊偉賢指，大坑光明臺1座中層E室，實用面積約616方呎，兩房間隔，叫價1,200萬元，最終減32萬元，以1,168萬元易手，呎價約18,961元，新買家屬於外區用家，原業主於1993年以411萬元買入，持貨29年帳面獲利757萬元，單位升值約1.84倍。

●世紀21北山嚴智贇表示，北角港運城2座高層F室，實用面積約794方呎，套三房設計，成交價1,660萬元易手，呎價約20,907元，新買家為區外換樓客，原業主早於2011年1月以871萬元購入，持貨約11年帳面獲利789萬元。

●世紀21北山梁淑儀稱，北角富澤花園富邦閣低層H室，實用面積約650方呎，三房間隔，成交價達1,010萬元易手，呎價約15,538元，新買家為區外投資客。

●中原莊劍嵐透露，鰂魚涌太古城鄱陽閣中層H室，實用面積約583方呎，兩房間隔，享海景，附裝修，去年12月以1,188萬元放盤，曾調低叫價至1,080萬元，最終售1,050萬元，呎價約18,010元，原業主於2019年1月以920萬元買入，持貨約3年帳面獲利130萬元，期內升值約14%。

●美聯施衍銘指，鰂魚涌康怡區4月已錄得約24宗二手買賣，較上月同期上升逾七成，其中康怡花園K座低層8室，實用面積約624方呎，三房間隔，望園景，並獲用家以1,010萬元承接，呎價約16,186元。

●美聯陳世民表示，西灣河逸濤灣秋盈軒低層C室，實用面積約743方呎，套三房連儲物室間隔，擁海景，開價約1,800萬元，議價後輕微減價至1,788萬元成交，呎價約24,065元，新買家斥資入市換樓自用。

●中原黎妙蘭透露，柴灣杏花邨18座高層8室，實用面積約475方呎，兩房間隔，望山景，以765萬元易手，呎價約16,105元，新買家屬於用家。

●世紀21Q動力招潔冰表示，小西灣藍灣半島7座高層C室，套三房加工人房設計，實用面積約811方呎，每月租金3萬元元，呎租約37元，原業主早於2003年5月以370萬元低價購入。

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九龍區

●香港置業曾家輝指，長沙灣愛海頌2座低層F室，實用面積約487方呎，兩房連露台間隔，望園景，以1.75萬元放租後，獲外區客洽詢，雙方經議價後減價1,000元，以約1.65萬元租出，呎租近34元。

●利嘉閣劉信仁表示，深水埗迦南大廈中層C室，實用面積約255方呎，一房間隔，望公園景，以349萬元沽出，呎價約13,686元，原業主於1986年以約26.4萬元購入，持貨約36年帳面獲利約322.6萬元。

●香港置業文愛玲稱，奧運站一號銀海7座中層C室，實用面積約665方呎，套三房間隔，望海景，放租約兩星期，原本叫租約3.5萬元，最終雙方議價後減價4,000元，以約3.1萬元承租，呎租約46.6元。

●香港置業翁嘉慧透露，大角咀港灣豪庭6座低層F室，實用面積約467方呎，三房間隔，以約930萬元放盤7個月後，吸引同區客洽詢，雙方議價後減價約32萬元，以約898萬元成交，呎價約19,229元，新買家為首置客。

●中原伍國俊表示，何文田巴富花園宜富閣高層F室，實用面積約813方呎，套三房間隔，以1,175萬元成交，呎價約14,453元，原業主於2008年12月以478萬元購入，持貨13年多帳面獲利697萬元，期內升值超過1.4倍。

●利嘉閣鮑允中指，牛頭角居屋樂雅苑高層8室，實用面積約447方呎，兩房間隔，望內園景，原業主於去年10月放盤，於已補價自由市場開價628萬元，多番降價，以557萬元易手，呎價約12,461元。

●中原洪金興稱，茶果嶺麗港城4月暫錄11宗買賣，平均實用呎價約14,430元，屋苑17座頂層連天台特色戶，實用面積約748方呎，套三房間隔，擁630方呎天台，開價1,150萬元，新買家考慮約3日，即以1,050萬元購入，呎價約14,037元。

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新界區

●美聯陸家民表示，屯門叠茵庭1座低層A室，實用面積約376方呎，兩房間隔，原作收租長達12年，但原業主受加息陰霾及疫情困擾下，決定轉租為賣，最終放盤兩個月，以低市價1成「益街坊價」480萬元沽出，呎價約12,766元，低銀行估價介乎25萬至65萬元，原業主在2010年7月以151.6萬元購入，持貨接近12年，帳面賺328.4萬元，物業升值近2.2倍。

●祥益袁思賢透露，屯門錦華花園A座中層5室，實用面積約353方呎，兩房間隔，獲區外首置客即睇即買，以520萬購入上址作自住之用，呎價約14,731元。

●祥益表示，屯門大興花園第1期2座高層A室，實用面積約428方呎，兩房間隔，新買家為鄰近家人，方便照應，而且原業主由開價570萬元，累減42萬元，上述買家遂便決定以528萬元即睇即買，呎價約12,336元。

●美聯陳世豪稱，屯門卓爾居4月暫錄5宗買賣，成交量已超過上月全月3宗，屋苑3座中層E室，實用面積約520方呎，原則兩房改為一房間隔，開價770萬元，買家主動出擊還價，並以758萬元購入單位，呎價約14,577元。

●中原柯勇透露，將軍澳天晉8座低層D室，實用面積約533方呎，兩房間隔，成交價1,054萬元，呎價約19,775元，原業主於2011年12月以439萬元入市，持貨10年多轉手帳面獲利615萬元，單位升值約1.4倍。

●中原胡耀祖指，馬鞍山薈朗4月暫錄約3宗買賣，屋苑1座中層A1室，實用面積約229方呎，開放式間隔，開價約430萬元，議價後以415萬元易手，呎價約18,122元，原業主於2016年以313萬元購入，持貨6年帳面獲利約102萬元，單位升值約33%。

●世紀21奇豐張翠珊表示，馬鞍山新港城H座中層2室，實用面積約338方呎，兩房間隔，放盤5個月，當時叫價730萬元，減幅8.5%，終以668萬元成交，呎價約19,763元。

●世紀21奇豐黎健峯透露，馬鞍山居屋富寶花園10座低層K室，實用面積約431方呎，兩房間隔，放盤3個月，最在已補價自由市場終獲買家零議價下以520萬元承接，呎價約12,065元。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山區4月暫錄約50宗成交，其中嵐岸6座中層B室，實用面積約483方呎，兩房間隔，開價約808萬元，零議價易手，呎價約16,729元，新買家為用家。

●美聯談澤成指，大圍金獅花園2期金冠閣低層7室，實用面積約336方呎，兩房間隔，享山景，區內客見單位價格可承做較高成數按揭，故決定承接自住，原業主最初開價約530萬元，議價後終以500萬元成交，呎價約14,881元。

●中原侯惠良稱，大圍文禮閣4月暫錄兩宗買賣，屋苑2座中層D室，實用面積約622方呎，套三房間隔，開價約950萬元，日前議價後以938萬元易手，呎價約15,080元。

●世紀21奇豐楊麗娟透露，沙田第一城47座高層E室，實用面積約284方呎，兩房間隔，單位放盤半年，當時叫價590萬元，剛以553.8萬元沽出，減價36.2萬或減幅6.1%，呎價約19,500元。

●中原徐家倫表示，火炭區本月至今暫錄約6宗成交，其中銀禧花園1座高層H室，實用面積約506方呎，兩房間隔，開價約740萬元，日前議價後以680萬元沽出，呎價約13,439元。

●中原梁建禮指，大埔滌濤山4月暫錄約3宗買賣，包括6座高層B室，實用面積約1,025方呎，套兩房間隔，放盤時連車位開價約1,300萬元，日前零議價易手，呎價約12,683元，新買家為用家。

●中原李嘉龍稱，大埔市中心屋苑4月暫錄約42宗二手買賣，包括海寶花園暫錄約1宗，單位為B座中層2室，實用面積約510方呎，三房間隔，叫價約670萬元，議價後以618萬元沽出，呎價約12,118元，新買家為用家。

●世紀21奇豐周晉廷指，粉嶺碧湖花園7座中層A室，實用面積約441方呎，兩房間隔，望內園景，單位放盤兩個月，叫價568萬元放售，獲區內租客以538萬元承接，呎價約12,200元。

●美聯陳梓彬表示，粉嶺碧湖花園8座高層D室，實用面積約400方呎，兩房間隔，連裝修，準買家睇樓兩日，決定以526萬至527萬元入市自住，豈料同日有兩組客同時看中該單位，即調高預算至530萬元入市，略高於市價，呎價約13,250元。

●中原陳敬天指，粉嶺上水區4月暫錄約58宗買賣，按月增約2.2倍，其中牽晴間4月暫錄約10宗，最新錄得11座高層E室，實用面積約385方呎，兩房間隔，開價約600萬元，議價後以580萬元獲承接，呎價約15,065元。

●世紀21奇豐陳偉康透露，粉嶺牽晴間8座高層B室，實用面積約714方呎，套三房間隔，望山景，放盤兩個月，原先叫價1,000萬元，獲同區換樓客以963.8萬元承接，呎價約13,499元。

●美聯林錦華稱，粉嶺牽晴間8座高層E室，實用面積約385方呎，兩房間隔，買家斥資573萬元購入自住，低開價接近4%，呎價約14,883元，原業主在2003年5月以93萬元購入，持貨接近19年帳面獲利480萬元，物業升值約5.2倍。

●中原王勤學指，元朗區4月累錄約67宗二手買賣，當中尚悅已錄約12宗，包括1座頂層連天台單位，實用面積約356方呎，兩房間隔，天台約241方呎，叫價600萬元，議價後以590萬元沽出，呎價約16,573元。

●美聯梁磊昇表示，元朗尚城6座中層E室，實用面積約763方呎，套三房連儲物室間隔，外區換樓客看好洪水橋發展，加上單位設裝修，考慮片刻決定以861萬元買入，高市價約5%，呎價約11,284元，原業主在2018年6月733.8萬元購入，持貨近4年帳面獲利127.2萬元，物業升值約17%。

●利嘉閣彭錦添稱，青衣翠怡花園6座低層D室，實用面積約440方呎，兩房間隔，望內園景，原先開價660萬元，經議價後終以605萬元易手，呎價約13,750元，新買家為同區租客，屋苑目前約有58個放盤，入場費由568萬元起。

●利嘉閣梁均耀透露，青衣海欣花園5座高層G室，實用面積約463方呎，兩房間隔，望園景，以700萬元易手，呎價約15,119元，目前現時放盤量約36個，叫價由670萬元起。

●中原黃國強表示，青衣藍澄灣剛錄得逾半年來首宗三房戶成交，為6座中層E室，實用面積約690方呎，套三房間隔，享山景，去年12月放盤價930萬元，本月降至888萬元，近日獲兩組買家洽購，原業主決定將單位售予首先洽購的買家，議價後售838萬元，呎價約12,145元，新買家為上車客。

●中原吳家威稱，東涌藍天海岸4月累錄約7宗買賣，快將追平上月全月8宗，屋苑5座高層C室，實用面積約874方呎，套三房連儲物室間隔，享海景，叫價1,200萬元，以1,175萬元易手，呎價約13,444元，減幅約2%，新買家為換樓客。

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