【各國幣策】歐利率不變將減買債 阿根廷加息至47厘

歐洲央行周四(14日)維持主要利率不變，但提到近日的經濟指標進一步印證該行應該在第三季結束淨買債，直言歐元區內通脹在未來幾個月都會居高不下，主要是能源成本急漲所致，通脹壓力已經蔓延到多個環節。

議息聲明關於息口的表述跟上月完全一樣，主要是加息會在根據資產購買計劃(APP)淨買債結束後「一段時間」後開始緩步進行。該行亦重申APP淨買債規模4月為400億歐元，5月降至300億歐元，6月降至200億歐元，第三季怎樣進一步縮減視乎經濟數據。

不過，該行重申，為保障市場流動性充足，加息後「一段時間」仍會把APP到期債券的本金再投資，已結束的疫情緊急買債計劃(PEPP)所買資產，到期回籠資金亦會再投資，起碼直至2024年底。

主張美國聯儲局上月應加息半厘的聖路易斯聯儲銀行長布拉德直言，近期不大舉加息就能抑制40年一遇的高通脹是「異常天開」，近日數據顯示聯儲局落後形勢。跟他一樣在聯邦公開市場委員會(FOMC)的另一名聯儲局理事沃勒亦估計未來幾次議息會議都加息半厘，就算通脹壓力可能已經見頂，沒有較以往正常情況更快的加息步伐，不能防止通脹失控。

面對美國積極「收水」，亞太區經濟體紛未雨綢繆，以免本幣兌美元貶值推高通脹。南韓央行周四首度在沒有正任行長的情況下照樣加息0.25厘，至1.5厘，為去年8月之後第四度加息，累加一厘。理事朱尚榮解釋，南韓今年通脹恐怕攀上4%左右，烏克蘭局勢可能令物價上漲壓力更持久。鑑於獲提名接任行長的國際貨幣基金組織(IMF)前亞太部主任李昌鏞曾公開對通脹表達迫切關注，市場相信南韓將繼續加息至兩厘以上。

新加坡金融管理局進一步運用其獨特工具收緊貨幣政策——提高坡元匯率區間的斜率，透過讓坡元升值遏抑輸入性通脹。儘管當地首季經濟僅增3.4%，差過市場預期，該局表明，近期大宗商品價格進一步上漲將連同供應鏈危機推高國內成本壓力，當地今年通脹將顯著高於歷史平均水平，把今年通脹預測調高兩個百分點，到介乎4.5至5.5%。

另外，阿根廷上月物價超乎預期按月抽升6.7%，創20年最勁，該國央行辣手加息2.5厘，至47厘。