美股個別發展　Twitter升5%　銀行股普遍揚升

美國大型金融股季績陸續出爐，道指周四(14日)早段升324點，至34,889點；標指升13點，至4,460點；以科技股為主的納指跌56點，至13,587點。

港股外圍方面，恒指夜期現報21,448點，跌70點，低水73點。

前財長薩默斯指，歷史顯示經濟從未在通脹高於4%，而失業率低過5%水平時，兩年內不出現倒退，質疑美國聯儲局在收緊貨幣政策時，能確保經濟「軟着陸」，不會誘發衰退。他稱，工資通脹水平高於6%，終將帶動通脹處於4.5至5%高水平，故結果若非通脹持續一段時間，便是迎來更嚴重的衰退，料「硬着陸」更有可能出現。

上周公布持有Twitter 9.2%股權，並拒絕進入其董事會的SpaceX行政總裁馬斯克宣布，欲以每股54.2美元，現金收購Twitter全部股權，共涉約434億美元(約3,385.2億港元)。他指，相信該平台有潛力成為全球民主和言論自由的平台，惟有需要被私有化，這將是最後提案，倘若被拒，「將重新為其股東身份定位」，Twitter股升5.77%。

高盛首季淨收入按年倒退26.94%，至129.33億美元，勝預期，其股價升約2%；摩根士丹利股價升3%，其首季純利按年跌11%至36.66億美元，惟每股經調整盈利2.02美元，仍好過市場預期。

花旗首季每股盈利為2.02美元，好同樣好市場預期，股價升1.5%。