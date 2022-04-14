新盤UPDATES：放寬禁聚　一手樓搶閘開賣

政府公布，禁聚措施下周四起逐步放寬，刺激多個新盤於復活節假期前夕部署推出。啟德項目今日開價之際，元朗錦田南錦上路站項目及旺角項目齊齊突擊公布樓書，隨時展開截擊。

●啟德MONACO MARINE首批112伙 一房入場費796.4萬元

第5波疫情後首個全新盤、會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE公布首張價單，提供112伙，按最高12%折扣優惠計，折實平均呎價約24,833元。該公司常務董事黃光耀指，首批單位主要集中於1A座及1B座高座大樓，面積由326方呎至713方呎，戶型涵蓋一房至三房單位。當中包括25伙一房單位，69伙兩房單位及18伙三房單位。

售價方面，該批單位折實售價由796.4萬元至1,895.4萬元，折實呎價由23,491元至26,733元。按折實價計，該批單位可套現約12.7億元。資料顯示，同系區內MONACO ONE去年11月初公布首張價單99伙，折實呎價約23,365元，是次MONACO MARINE首批單位折實呎價高出約6.3%。

項目展銷廳及示範單位將於明天正式開放予公眾參觀及收票。 疫情下，項目參觀人士須到網站預先登記參觀，並於入場前以手機展示陰性快測結果，每位入飛人士會獲發快速測試。而展銷廳場內設人體感應智能消毒站，提供獨立空間比代理同客戶傾談，減少聚集人群

●錦上路站柏瓏I上載樓書 料短期內推出市場

據樓書顯示，該盤由4座樓高16層的住宅大樓組成，提供715伙。單位間隔涵蓋一房至三房，實用面積介乎339方呎至769方呎。第2座標準樓層設7伙，其餘3座標準樓層則設13伙，每座設3至4部升降機。第2座及3座，5座及6座相連互通。

該盤屬於「三房則王」的單位包括5座A6室，實用面積768方呎，連27方呎露台。至於，該盤面積最細的單位包括3座B1室，實用面積339方呎。其他設施方面，該期數項目有189個住宅停車位，住宅客會總面積為38,418方呎。今期項目關鍵日期為2024年5月16日。

●旺角利奧坊‧壹隅上載樓書 預計下月最快下月初發售

●長沙灣映築明日起接受認購

恒基地產的長沙灣映築於農曆新年期間推出5號價單涉68伙，項目明日起接受認購登記，最快下周發售。該公司營業(一)部總經理林達民指出，防疫措施將於下周四(21日)放寬，映築亦計劃於相若時間開售。項目明天接受登記，視乎情況有機會於復活節檔期加推第6號價單，並會適時公布銷售安排，而樓盤6個頂層特色單位會以招標形式發售。

●沙田九肚的富豪．山峯四房招標3,765萬沽

百利保集團執行董事兼首席營運官范統表示，該盤於上周回復開放示範單位予公眾參觀，旋即錄得成交。若然疫情持續回穩，相信一眾有實力的買家將逐步釋放購買力，豪宅市場交投將穩步回升。

●北區高爾夫‧御苑三房售1,521萬元

恒基地產旗下北區高爾夫‧御苑，最新售出6座22樓B室，三房間隔，實用面積961方呎，成交價約1,521.2萬元，呎價約15,829元。

●元朗映御三房連天台戶售1,617萬元

●上環CAINE HILL開放式戶呎價約31,779元

恒基地產旗下的上環CAINE HILL，錄得19樓F室的成交，實用面積190方呎，開放式間隔，以約603.8萬元成交，呎價約31,779元。

●啟德維港1號增4%復活節優惠

●大圍站柏傲莊III累錄188宗終止交易

據一手成交紀錄冊顯示，項目新近新增2宗個案，單日本月累計有10宗。新近錄得的個案包括1A座20樓A室，實用面積991方呎，四房間隔，原本於去年6月以2,288.9萬元成交，當時呎價約23,097元，惟交易已終止。

●白石角逸瓏灣8四房以1,768.4萬沽出

●屯門OMA OMA三房售1,061萬

●本木一房平台戶售約852.9萬

●旺角利奧坊‧曦岸開放式戶呎價約27,378元

●白石角海日灣II三房售1,581.8萬元

大埔白石角海日灣II周四(14日)透過招標沽出第8座12樓F室，為實用面積1,062方呎的三房單位，成交價為1,581.8萬元，呎價約14,895元。