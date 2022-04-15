東方日報B1：華監管風暴再襲螞蟻 阿里挫3%差絕藍籌
2022年04月15日 00:04
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阿里再受困內地監管風暴。
港股對內地預告降低存款準備金率的反應尚算正面，可惜恒生指數周四(14日)僅升0.67%，原因之一是被阿里巴巴(09988)拖後腿，事緣該公司遭「股神」巴菲特戰友芒格蝕沽減持後，旗下經歷業務整改、估值大幅縮水的螞蟻集團捲入中紀委的調查，可見監管風暴仍未平息，拖累阿里股價一度重挫逾4%，收市成表現最差藍籌。
據外媒引述消息人士報道，中紀委正調查螞蟻與國營金融機構及其他國企的業務往來，試圖釐清螞蟻的影響力，已有銀行和企業提交與螞蟻風險敞口的報告，暫時相關調查部門未作進一步決定。
事實上，之前已有報道指，中國銀保監會等多個監管機構要求審查螞蟻、其子公司及股東的所有業務合作。去年亦曾傳出中紀委巡視25家國有金融機構，審查他們是否與民企「行得太埋」，為何投資處於科網監管「風眼」的公司，涉及中投公司和中國人壽(02628)投資螞蟻和滴滴出行。
近期消息不斷的阿里周四曾急跌4.72%，插穿94元，收市瀉3.04%，報95.5元。監管部門再出手亦打擊其他科網股的投資氣氛，京東集團(09618)收市回吐0.61%，又斥約3億元回購股份的騰訊控股(00700)尾市一度倒跌，收市僅升0.21%，美團(03690)升幅亦收窄至0.71%。近日投行針對上海疫情下調科企盈利預測的浪潮蔓延到騰訊，滙豐環球研究將該股目標價調低1.81%至540元。
大市方面，恒生指數周四曾倒跌15點，但憧憬內地降準及促消費舉措利好，大市隨即重拾動力，盤中最多揚213點，高見21,587點，尾市升勢放緩，最終全日升143點，報21,518點，全周跌353點或1.61%，連跌兩周。國企指數亦升70點或0.96%，收報7,385點；恒生科技指數則升51點或1.19%，收報4,320點。假期前夕港股總成交額縮至約990億元，南向資金連續5日流入，港股通周五錄淨買入9.4億元，騰訊再獲淨買入近5.2億元。
花旗銀行研究部董事總經理劉顯達指出，內地房地產仍然低迷，同時疫情爆發阻礙經濟增長，但內地實施政策的轉捩點或臨近，相信當局正加大力度防止內房市場下行，並會實施財政政策救市。
股市波動的情況下，劉氏看好對大市敏感度較低的低啤打(Low Beta)股，其中包括友邦保險(01299)和中銀香港(02388)等本地金融和保險股、蒙牛乳業(02319)等內地必需消費品股、中國移動(00941)等電訊股，以及內地新能源股。他又強調偏好港股多於A股，因為本港可更快從疫情復甦。
不過，該行重申香港中華煤氣(00003)「沽售」評級，預料今年股息回報率為3.9厘，在一眾公用股中並不吸引，又料煤氣公司短期難以加煤氣費，今年經常性利潤增長將不超過5%，亦不會於今年復派紅股。該行將煤氣目標價狠削近26%至8元，本地公用股首選為電能實業(00006)。