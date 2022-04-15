東方日報B1：華監管風暴再襲螞蟻　阿里挫3%差絕藍籌

據外媒引述消息人士報道，中紀委正調查螞蟻與國營金融機構及其他國企的業務往來，試圖釐清螞蟻的影響力，已有銀行和企業提交與螞蟻風險敞口的報告，暫時相關調查部門未作進一步決定。

大市方面，恒生指數周四曾倒跌15點，但憧憬內地降準及促消費舉措利好，大市隨即重拾動力，盤中最多揚213點，高見21,587點，尾市升勢放緩，最終全日升143點，報21,518點，全周跌353點或1.61%，連跌兩周。國企指數亦升70點或0.96%，收報7,385點；恒生科技指數則升51點或1.19%，收報4,320點。假期前夕港股總成交額縮至約990億元，南向資金連續5日流入，港股通周五錄淨買入9.4億元，騰訊再獲淨買入近5.2億元。

花旗銀行研究部董事總經理劉顯達指出，內地房地產仍然低迷，同時疫情爆發阻礙經濟增長，但內地實施政策的轉捩點或臨近，相信當局正加大力度防止內房市場下行，並會實施財政政策救市。