聯儲官員紛紛轉「鷹」　5月加息半厘恐無懸念

外媒報道，聯儲局的官員們正在強化市場對於其下月將加息50個基點的預期，加速轉向鷹派立場，從而遏制處於40年高位的通脹率。

紐約聯儲行長威廉斯(John Williams)表示，由於目前利率處於較低水平，認為應加快加息步伐，加息0.5厘對聯儲局而言是「合理選擇」。

聯儲局上月將基準利率提高0.25厘，為聯儲局官員在2020年3月疫情爆發時，將利率降至接近零水平以來的首次加息。

該局計劃全年將繼續加息，以應對數十年來的最高通脹。隨着更多官員轉「鷹」，愈來愈多投資者相信，從5月3日至4日的政策會議開始，未來的行動將是以50個基點的幅度加息，而不是通常的25個基點。

威廉斯周四在接受外媒訪問時表示，現時最需要專注的是將美國通脹壓至2%左右，並能維持數年，所以在貨幣政策上，迅速將聯邦基金利率向更正常水平邁進是合理的。

當被問及是否存在著聯儲局讓經濟陷入衰退的風險時，威廉斯表達了對實現軟着陸的信心。

他認為，美國經濟可以承受中性或略高的實際利率，指「過去幾個月看到孳息率和金融狀況發生了劇烈而顯著的變化，這已經使政策處於將供需恢復平衡的有利位置。」