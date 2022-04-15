美股道指收挫113點　Twitter反高潮跌逾1%

美國通脹升溫惹關注，美股3大指數周四(14日)受挫，道指收報34,451點，跌113點或0.33%；標指收報4,392點，跌54點或1.21%；納指收報13,351點，跌292點或2.14%。

美國前財長薩默斯指，歷史顯示經濟從未在通脹高於4%，而失業率低過5%水平時，兩年內不出現倒退，質疑美國聯儲局在收緊貨幣政策時，能確保經濟「軟着陸」，不會誘發衰退。他稱，工資通脹水平高於6%，終將帶動通脹處於4.5至5%高水平，故結果若非通脹持續一段時間，便是迎來更嚴重的衰退，料「硬着陸」更有可能出現。

上周公布持有Twitter 9.2%股權，並拒絕進入其董事會的SpaceX行政總裁馬斯克宣布，欲以每股54.2美元，現金收購Twitter全部股權，共涉約434億美元(約3,385.2億港元)。他指，相信該平台有潛力成為全球民主和言論自由的平台，惟有需要被私有化，這將是最後提案，倘若被拒，「將重新為其股東身份定位」，Twitter股價高開逾5%之後反高潮轉跌，全日下挫1.68%，收報45.08美元。

高盛首季淨收入按年倒退26.94%，至129.33億美元，勝預期，其股價微升0.1%；摩根士丹利股價收市升0.75%，其首季純利按年跌11%至36.66億美元，惟每股經調整盈利2.02美元，仍好過市場預期。

花旗首季每股盈利為2.02美元，好同樣好市場預期，股價收市升1.56%。