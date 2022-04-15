內地首季銀行不良貸款率降至1.79%　整體風險可控

中國銀保監會稱，今年首季度，各項金融政策持續穩定發力，總體成效勝預期，據初步統計，季內銀行業境內口徑總資產351.1萬億元人民幣(下同)，按年增長8.9%，其中各項貸款按年升11%。銀行業總負債321萬億元，按年增加8.8%，其中各項存款按年增9.3%。保險業總資產25.5萬億元，按年增長2.6%。保險公司原保險保費收入1.8萬億元，按年增長4.4%。

銀保監會首席檢查官、辦公廳主任王朝弟稱，銀行保險機構抵禦風險能力穩步提升。總體來看，銀行業保險業風險整體可控。首季度，銀行業不良貸款餘額3.7萬億元，不良貸款率1.79%，較年初略有下降。銀行業金融機構撥備餘額7.3萬億元，撥備覆蓋率199.5%。保險業償付能力仍處於較高水平。

王又稱，鼓勵撥備較高的大型銀行及其他優質上市銀行逐步回歸至合理水平，提高服務實體經濟能力。

中國銀保監會統計信息與風險監測部負責人劉忠瑞表示，按初步統計，截至3月底全國普惠型小微企業貸款餘額較年初增加逾1.5萬億元，不良貸款率2.07%，目前普惠性小微貸款風險可控。