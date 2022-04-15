中銀保監：促銀行積極予小企續貸支持　另全力研究新政

中銀保監會表示，目前國際形勢更複雜嚴峻，全球供需失衡加劇、經濟復甦放緩，國內疫情多發、市場主體困難明顯增加，經濟下行壓力繼續加大，但內地經濟運行總體保持在合理區間，經濟韌性強、長期向好的基本面不會改變。銀保監會將花更大氣力研究新政策、做好新預案，監管政策靠前發力，適時加力，全力服務保障實體經濟穩中向好。

●督促銀行機構做好延期還本付息政策到期的接續轉換

銀保監會政策研究局負責人葉燕斐稱，特別對餐飲、旅遊等行業，這些出現特殊困難的行業要加大政策支持力度，也出台了相關文件；要督促銀行機構做好延期還本付息政策到期的接續轉換。對具還款意願及吸納就業能力存在臨時性經營困難的小微企業要統籌考慮展期、重組等手段，按照市場化原則自主協商貸款還本付息方式，引導銀行保險機構靈活配置金融資源。

●對符合續貸條件小微企等 銀行要積極給予續貸支持

中國銀保監會統計信息與風險監測部負責人劉忠瑞重申，針對疫情防控期間還款困難的小微企業、個體工商戶，銀保監會要求銀行不得對受疫情影響暫時出現財務困難的小微企業、個體工商戶抽貸、斷貸，鼓勵銀行通過貸款展期、調整還款安排等方式給予支持，對於符合續貸條件的小微企業和個體工商戶，銀行要積極給予續貸支持。

●本年迄今處罰機構罰沒逾6.4億人幣

另外，中銀保監會提高依法監管、依法行政能力，嚴厲查處違法違規行為，今年以來，共處罰機構逾800家次，罰沒金額超過6.4億元人民幣，處罰責任人員1,400人次以上。