中銀保監：投資中國就是投資未來　盡快設立金融穩定保障基金

中國銀保監會統計信息與風險監測部負責人劉忠瑞稱，銀保監會將積極配合人民銀行抓緊研究完善相關法規和機制安排，盡快推動設立金融穩定保障基金，為重大風險處置積蓄好後備資金。

劉指，初步考慮金融穩定基金將用於具有系統性隱患的重大風險處置，與發揮常規化風險處置作用的存款保險和行業保障基金，均是內地金融安全網必不可少的部分。該基金取之於市場用之於市場，區分不同行業不同主體，實行差別化的收費，以平衡好風險、收益與責任，避免國家和納稅人利益遭受損失。

●投資中國就是投資未來

銀保監會政策研究局負責人葉燕斐表示，從經濟潛力看，中國資產會隨着中國經濟規模的不斷擴大，人均收入不斷提高增加更大吸引力。從長遠看，人民幣資產吸引力還是會提高。此外，中國主權債務很低，主權性非常穩定，對境外投資者也是非常有吸引力。總體來看，中國資產，不論是實體資產還是金融資產吸引力還是非常強，投資中國就是投資未來，投資未來一定離不開中國。

●優化住房金融服務

下一步，銀保監會將加強指導，協同地方政府聯合發力，按照市場化原則，因地制宜、先易後難，引導銀行保險機構滿足新市民在創業、就業、住房、教育、醫療、養老等領域的金融需求。降低「新市民」創業融資成本，加大對吸納「新市民」就業較多的小微企業的金融支持力度。提高「新市民」創業就業的保險保障水平。優化住房金融服務，支持保障性住房、住房租賃市場健康發展。

●發改委：3招刺激民間投資積極性

另外，發改委指，下一步將進一步調動市場主體活力，激發民間投資積極性。1、降低准入門檻，進一步放寬准入領域、降低投資門檻，促進民間資本充分發揮作用；2、加大信貸支持，創新金融工具，拓寬融資渠道，特別是要為民營企業參與新型基礎設施建設創造更多有利條件；3、優化營商環境，支持企業在新型基礎設施領域，開展技術創新和商業模式創新，培育經濟社會發展的新動能。