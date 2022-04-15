發改委：3招刺激民間投資積極性　加快重大項目開工建設

發改委指出，將進一步調動市場主體活力，激發民間投資積極性。1、降低准入門檻，進一步放寬准入領域、降低投資門檻，促進民間資本充分發揮作用；2、加大信貸支持，創新金融工具，拓寬融資渠道，特別是要為民營企業參與新型基礎設施建設創造更多有利條件；3、優化營商環境，支持企業在新型基礎設施領域，開展技術創新和商業模式創新，培育經濟社會發展的新動能。

另外，國家發展改革委基礎司副司長鄭劍稱，今年以來，積極推動交通基礎設施領域擴大有效投資，有力支撐經濟平穩運行和高質量發展。下一步，將繼續緊盯重大項目建設，全力做好交通領域擴大有效投資工作。

包括：1、加快推進重大項目開工建設，圍繞「十四五」規劃重大工程，推動相關規劃和實施方案、年度項目清單等明確的重大項目落地建設；2、做好重大項目謀劃儲備，加快《國家公路網規劃》等規劃編製，謀劃儲備一批重大項目，為持續擴大有效投資增強後勁；3、完善重大項目推進機制，繼續發揮鐵路項目前期工作協商機制、機場項目軍地協調機制等作用，積極協調解決重難點問題，鼓勵毗鄰省份在國家指導下建立聯合工作機制，共同推進跨省、跨區域的重大項目。