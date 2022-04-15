馬泰陽：新盤供應大量積存　次季銷售或破悶局

隨着疫情稍為回穩，確診數字日漸回落，二手市場表現轉理想，發展商亦見市況回穩，率先推出部分貨尾及招標單位「試水溫」，而且市場反應不俗，反映市況逐步回升，樓市將呈Ｖ型大反彈，樓市將由寒冬轉為熾熱！日前，位於啟德的新盤率先上載樓書，共涉559伙，為新盤市場率先打破悶局。

不過，早前受疫情窒礙，市場上有多個新盤即使已獲批售樓紙仍未推售，涉及17個項目，近3,000伙，而獲批售樓後仍未推售的單位，最長已積壓49個月。另外，市場上憧憬政府於4月底逐步放寬防疫措施，不少發展商亦重啟部署，積極推盤。

據地政總署資料顥示，上月僅1個項目獲批出預售樓花同意書，為啟德的沐泰街8號，項目提供740伙，為現存已批售樓紙但尚未推出的項目中，規模最大，預計於今年9月底落成；而上月亦有4份預售樓花同意書申請，共涉約2,000伙，當中屬新盤供應重鎮的啟德亦有新盤申請，為承豐道22號項目，料涉566伙，預料2024年9月落成；而錦上路的柏瓏，為申請預售項目中最多單位，項供805伙，料2024年10月落成。

隨着政府部門逐漸回復正常運作，審批預售樓花同意書的進運有望回復第五波疫情前的水平。而近日市場氣氛回暖，發展商推貨尾測試市場的承接力，並部署新盤推售，預料本月將會有新盤陸續推出。同時，有大批新盤持續積壓，各發展商準備就緒，加上市場上已積存大批的購買力，相信政府陸續放寬防疫措施時，各新盤齊會傾巢而出，一手註冊量有望重返第五波疫情前的水平，樓市會呈現Ｖ型大反彈。

香港置業營運總監及九龍區董事 馬泰陽(Dave Ma)