股神巴菲特終於認老　對於退休佢咁樣回答...

綜合報道，現年91歲的美國股神巴菲特(Warren Buffett)最近受訪時稱，目前身體健康，並無計劃辭去其投資旗艦巴郡(Berkshire Hathaway)的行政總裁一職。

外媒報道，在美國資深新聞記者及脫口秀主持人Charlie Rose周四(14日)公布的採訪影片中，巴菲特稱身體狀況「再好不過了」，當被問及繼任者時，巴菲特暗示為公司高層Greg Abel，但指：「他還沒熱身，我還在加班。」

巴菲特稱，今月稍晚的巴郡年會或會有4萬名與會者，或是有史以來規模最大的一次。據報道，這將是巴菲特自2019年以來首次面對面的會議，許多股東希望看到巴菲特與其98歲的戰友孟格(Charlie Munger)同台。

巴菲特表示，他熱愛自身工作，稱其為「世界上最有趣的工作」，每日早上7點前起床，看看新聞及電視報道，在當地時間8點半股市開盤前到達巴郡總部。就算人不在辦公室，巴郡亦在巴菲特心中，因為其「一直在上班」。

巴菲特承認，年齡問題對他造成影響，有時候會忘記名字，且無法像以前那樣快速閱讀。形容自己似「退化的機器」，但仍感覺非常良好。