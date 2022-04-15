長假及消費券帶動　新地料商場生意按月增3成

新地代理執行董事馮秀炎預料，消費券首階段發放迎來首個復活節4天長假期，估計市民消費意欲再度升溫，15大商場包括apm、大埔超級城、元朗廣場、新翠商場及新都廣場等，即時加推200萬港元消費獎賞，累計總值1,000萬元獎賞優惠。

馮又指，消費券派發逾一星期，上述商場有超過300間商戶推出一系列消費券回贈獎賞，至今已派發逾1萬份消費獎賞，吸納大量消費力。她預期，長假期間，商場的復活節禮盒、時尚服飾、電子影音產品及珠寶金飾將較受惠。

其中觀塘apm朱古力商戶料生意額可比上月升30%。珠寶金飾租戶生意額料可比上月升60%。至於時尚服飾租戶表示，消費券推出後生意額增加約1倍。

地區旗艦商場，如大埔超級城，就有電子產品商戶估計，復活節長假期生意升幅將逾1倍。而保健產品商戶則預計，長假期生意料升20%。

而元朗廣場電子影音商戶則指，推出消費券刺激大型家電產品，推算人流及生意將亦有逾倍的升幅。