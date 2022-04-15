滬封城致特斯拉產量降近4萬　促外企思考在華策略

新冠疫情令上海全市封控，特斯拉於上海的工廠至今已停工3周，以該廠日產能約2,100輛電動車計算，由3月28日停產以來，特斯拉損失產量已近4萬輛。

以特斯拉去年第四季全球產量30.5萬輛，反映由上海停工以來損失的產量佔去年第四季產量約13%。

是次生產線中斷，是特斯拉2019年底啟用上海工廠以來最長的一次，比起2020年新冠疫情剛爆發，及後來晶片缺貨時的情況還要糟糕。

JL Warren Capital行政總裁Junheng Li預估，特斯拉於5月第一周復工，基於此，料特斯拉損失的產量或達到8.4萬輛。Li說，若周邊城市亦被封鎖，損失產量可能更大，因為會影響到汽車零件供應，特斯拉也可能分階段復工，復工後產能取決於零件供應量。

另外，上海封控下，包含福士汽車(Volkswagen AG)、博世(Robert Bosch GmbH)在內的大型車廠都轉向封閉運行，代表工人必須住在工廠，並接受定期檢測，但福士生產狀況並沒因而改善，因為零件供應不足，即使工廠具備足夠人力，亦沒辦法組裝汽車。

Li表示，中國堅持清零政策，迫使更多跨國企業重新思考在中國的策略，可能撤銷甚至暫停在中國的擴張計劃。