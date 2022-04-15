傳Twitter擬用「毒丸」計劃　抵擋馬斯克敵意收購

外媒引述知情人士透露，世界首富馬斯克(Elon Musk)提議將Twitter(推特)私有化之後，推特董事會正考慮採取措施抵擋敵意收購。

知情人稱，董事會考慮的方案之一是「毒丸」計劃，即一種股東權益計劃。推特或最早明日宣布。一位人士稱，董事會還在考慮宣布馬斯克報價太低的方案。

據悉，馬斯克周四(14日)提議以每股54.2美元現金收購推特，對該家社交媒體公司的估值約430億美元。馬斯克稱，這是他「最高也是最終」的收購報價。由今年以來，馬斯克已累積吸納逾9%的推特股份。

而推特董事會周四開會評估馬斯克的要約，以判斷其是否符合公司及所有股東的最佳利益。該公司拒絕就該收購要約或董事會策略置評。

而毒丸策略，即允許現有股東以折扣價購買更多股份，等於是稀釋「敵方」的所有權權益。在公司遭到維權投資者攻擊或面臨敵意收購時，毒丸策略很常用。

雖然馬斯克自稱上述收購價已很高。但至少有一位著名投資者稱，其報價過低，且市場反應似乎贊同這一點。沙烏地王子Alwaleed bin Talal稱，馬斯克的要約與推特的「內在價值還有差距」。