【降準解讀】對內地經濟、股市、樓市有何影響？

人民銀行4月15日稱，決定於2022年4月25日下調金融機構存款準備金率0.25個百分點(不含已執行5%存款準備金率的金融機構)。為加大對小微企業和「三農」的支持力度，對沒有跨省經營的城商行和存款準備金率高於5%的農商行，在下調存款準備金率0.25個百分點的基礎上，再額外多降0.25個百分點。本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率為8.1%，共計釋放長期資金約5,300億元人民幣(下同)，並將降低金融機構資金成本每年約65億元。

內媒報道，民生銀行表示，在當前經濟發展面臨三重壓力和總需求不足情況下，採取適時降準的措施，有利於穩定市場預期，增強市場主體信心，改善和擴大總需求，為穩定宏觀經濟大盤、保持經濟運行在合理區間創造了積極條件。

中信證券指出，首先，國內經濟基本面受到疫情的衝擊較大，降準政策落地，可以穩定市場信心；其次，4月美國聯儲局沒有議息會議，是加息周期的「喘息期」，也是國內貨幣寬鬆的窗口期；再次，距離上次降準超過了一個季度，需要適當釋放銀行可以資金來降低銀行負債成本、支持銀行擴大新增貸款規模。

植信投資稱，在美國聯儲局快速、大力度加息的背景下，中國貨幣政策利率操作會相對謹慎，再加之中國目前的利率水平基本能夠匹配經濟增速，因此進一步下調利率的操作空間不大。

市場亦普遍認為，貨幣政策進一步寬鬆空間仍然存在，但降息操作可能需要等待更強的催化因素和更適宜的窗口。比如，疫情初步控制後，穩增長政策進一步發力；國內降息的適宜窗口期可等待聯儲局快速加息之後。此外，再貸款再貼現、專項再貸款等結構性貨幣政策或已在醞釀之中。

另有分析認為，由於當前銀行淨息差在歷史低位附近，未來需要連續兩次降準落地，才能達到讓市場貸款報價利率(LPR)有最小0.05的下調要求。考慮到當前經濟金融運行態勢，預計第2季將會有兩次降準落地。

投資市場方面，業內人士認為，降準釋放出流動性，可刺激投資、穩定經濟增長、提振市場情緒，對股票、債券等大類資產具有「普惠」效應。從板塊來看，將利好如銀行、券商、地產、有色金屬等高負債率或資金敏感型板塊。

對房地產市場來說，在各地因城施策進行房地產調控背景下，房地產企業合理融資需求以及居民剛需、改善型按揭貸款需求將得到有效滿足，這對當前化解部分房企流動性壓力、提高居民購房意願、保持房地產市場平穩健康發展具有積極作用。