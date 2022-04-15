【掟貨離港】移民賣樓激增4成　業主寧蝕讓套現

香港移民熱潮仍未減退，市民加快沽貨套現離港。據本報統計，今年第一季已知移民賣樓個案至少逾70宗，較去年同期激增約四成，其中3月移民盤更「日日有成交」，佔超過30宗，反映相關趨勢有所加快。其中，荃灣及青衣錄較多同類個案，部分業主更不惜低價甚至蝕讓出貨。

綜合市場資訊，相比去年首季市場逾50宗移民賣樓，今年市況進一步升溫，期內荃灣錄至少7宗同類沽樓個案，均屬減價貨。其中麗城花園錄兩宗同類成交，包括一宗筍價個案，屋苑1期2座低層E室，實用面積約644方呎，套三房單位，急劈82萬元後，以618萬元「兩房價」沽出，呎價僅約9,596元，為近一年呎價低位。

中原余俊文指出，該區過去兩個月的移民盤有增加迹象，以上述屋苑為例，現時有約230個買賣放盤，當中佔約20個為移民盤。

他指出，部分原已打算移居的業主，因香港疫情惡化而加快沽樓決定，加上區內多為上車人士或中產階層，套現壓力較豪宅業主大。另外，也有部分經已移居外地的業主，為避免被當地徵收物業稅而趕沽貨，一般願以較相宜價錢出售。

至於青衣區移民沽樓情況亦較為常見，首季同錄約7宗同類成交，包括一宗蝕讓急沽個案，單位為居屋青華苑B座高層8室，實用面積約363方呎，已補價自由市場成交價約435萬元，原業主持貨3年多帳面虧損約20萬元。

利嘉閣彭錦添指出，該區近月持續錄得移民盤成交，一般佔買賣比例約5%水平，但相比兩、三年前移民潮爆發初期逾一成水平已見回落。而青衣區本月成交加快，4月暫錄逾50宗成交，已超越3月全月水平，隨着市況轉旺，目前市場放售的移民盤議價空間並不算大。

此外，屯門、將軍澳及東涌等住宅區也有較多移民盤買賣，第一季錄至少4至6宗。而市區整體住宅成交相對為少，同類個案亦不及新界地區多，但仍有不少大型屋苑錄業主移民沽樓要損手離場，如藍籌盤鴨脷洲海怡半島及居屋王鰂魚涌康山花園，均有蝕使費的移民出貨個案。

事實上，本月移民賣樓趨勢持續，市場已知同類個案已有逾10宗，大部分為劈價、跌價或損手成交。如新界大型上車盤沙田第一城，屋苑7座中層C室，為實用面積約484方呎三房單位，早前以798萬元沽出，單位2018年10月買入價約800萬元，未計持貨開支帳面已虧蝕約兩萬元。