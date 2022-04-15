【蛋治好矜貴？】戰事禽流感夾擊　小麥雞蛋價飛漲

俄烏戰火除了激化能源危機外，糧食問題亦迫在眉睫！綜合媒體報道，環球雞蛋供應恐趨緊，將推高主食價格。據美國政府推算，今年禽流感是當地2015年後爆發最嚴重的一次，已撲殺超過1,900萬隻蛋雞，佔該國雞群約6%；法國也有約8%的蛋雞遭撲殺。目前美國中西部3月雞蛋批發價每打超過3美元(約23港元)，按年飆近兩倍；法國雞蛋批發價也按年貴69%。

此外，烏克蘭去年生產141億隻雞蛋，戰火正影響歐洲至中東地區的供應。雞蛋漲價不但造成家庭負擔，也影響麵包店和食品業。

另一主食小麥價格也飆升，拖累南韓3月一碗刀削麵平均索價達8,113韓圜(約51港元)，按年漲8.7%，為首爾地區刀削麵價格首次超過8,000韓圜；冷麵平均每碗售價也要9,962韓圜(約63港元)，按年漲9.7%，預計不久後即將衝破一萬韓圜。

【科學園谷起台南物價】

首爾一向物價高昂，而台南給港人的印象，或許是鄉下地方，物價相宜。不過，自從台積電及其他台灣科技公司近年賺大錢，高價搶工程師，加上這些公司在台南設廠，開始改變了消費面貌。近日有網友貼文，揭露台南物價驚人，事緣在善化一家日式飯盒店用餐時，發現一個飯盒動輒200到500元新台幣(約54至135港元)，感覺比台灣主要城市台北還要高。

有網友留言回應指膳食價格高是因南部科學園！所謂南部科學園，分散在台南、高雄和橋頭3地，台積電、台達電、聯電等大廠都開在這園區內。因此網友認為，都是這些工廠和相關工程師帶起了物價。

無論如何，環球糧價未來恐難大幅回落，其中一個主因是肥料價格。全球最大氮肥生產商CF工業最新表示，其氮肥的發貨可能會延遲。由於時值北半球春播季節，市場十分憂慮對整體農作物收成構成威脅。