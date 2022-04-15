【匯市風雲】美元獨強　港元殘見7.84　日圓11連跌

市場避險情緒升溫使資金傾向泊入美元，疊加美國下月加息高唱入雲，推升美匯指數周五(15日)高見100.76，本月迄今已急漲逾3%，有望創下9個月以來最大單月漲幅，卻導致非美元貨幣受壓。其中，港元、英鎊、日圓和歐元持續疲弱，港元匯價兌每美元更一度弱見7.8428，再創逾兩年新低。

本港經濟持續受疫情衝擊，加上移民潮促使後續更多資金撤離港元體系等不明朗因素，近期港匯持續靠近7.85弱方兌換保證水平。大和及美銀均看淡港匯前景，認為美國加息會降低港元資產吸引力，同時港府防疫政策將拖累本港經濟，料年內港匯將跌至7.85。

英鎊和日圓亦延續頹勢，其中日圓兌每美元連跌11日，周五曾跌0.5%至126.56，再創20年新低。在日本央行保持超寬鬆貨幣政策，以及美國國債孳息率飆升下，美日利率進一步拉闊，導致圓匯今年以來直線下降，迄今兌美元貶幅近9%，為十國集團(G10)貨幣中表現最差。市場預計日圓未來數月將於低位徘徊，相信要跌至130大關後才會喘定。

此外，環球通脹持續攀升，英倫銀行、美國聯儲局和加拿大央行等已相繼調高利率應對。惟歐洲央行在當地通脹創歷史新高之際，仍宣布維持利率不變，打擊歐元近兩年來首度跌穿1.08美元水平，弱見1.0758美元。

雖然歐洲央行宣布，維持今年第3季結束買債的計劃，但行長拉加德稱，加息或將在買債計劃結束後的「一段時間」才執行，又指「時候到了，便會處理利率問題」。分析師認為，比起上調利率，該央行更擔心俄烏戰爭對歐洲的影響。市場目前預計歐洲今年底前加息0.63個百分點，低於會議前預期0.7個百分點，不利歐元匯價。