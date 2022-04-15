內地為疫情清零 幾多人被封控？經濟損失有幾大？

3.7億人被封控 中國經濟為清零付出高昂代價

外媒報道，中國新冠疫情蔓延，對這個世界第二大經濟體帶來壓力。在清零政策下，料內地有3.73億人正處於某種形式的封控之下。

外媒指，中國已有數十萬人被送入隔離設施，還有幾百萬人居家隔離。為盡快追蹤病毒感染者及其接觸者，當局已停止數十座城市的正常生活。

日本野村證券料，目前有45座城市的3.73億人處於某種形式的封控，佔全國人口約三分之一，每年貢獻約7.2萬億美元的國內生產總值。

專家分析，中國今年制定經濟增長5.5%的目標已不現實，因為許多日常經濟生活已停頓。隨着生產iPhone、電動汽車及半導體工廠遭停工停產，中國對本輪疫情採取的措施已開始影響全球供應鏈。

據報道，各地設置路障，加上嚴格的病毒檢測要求，令卡車無法將一些關鍵零件由港口運抵工廠，許多跨國企業被迫暫停生產。在一些沒有確診病例的地方，亦在公路上設置路障，導致國務院本周要求地方當局不得擅自關停主要道路、港口和機場。

野村證券首席中國經濟學家陸挺表示，中國政府已將針對疫情的清零政策作為優先事務，「問題是，設定了這種政策目標後，地方政府會相互競爭」。他表示，而結果是地方政府會對防控措施層層加碼，以確保不會爆發疫情。他說，若是所有地方政府都如此做，整個中國經濟會陷入困境。