樓價UPDATES：何文田天鑄四房戶7年蝕使費離場

二手交投轉旺，但個別業主仍要損手離場。何文田天鑄四房大單位，累減近290萬元後，終以3,600萬元沽出，持貨約7年料蝕使費離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原陳凱超透露，西灣河鯉景灣4月錄約6宗買賣，其中逸康閣低層F室，實用面積約485方呎，兩房間隔，望內園景，叫價890萬元，放盤不足一星期，即以840萬元易手，呎價約17,320元，新買家屬於用家。

●美聯范浩軒稱，鰂魚涌太古城景天閣中層B室，實用面積約649方呎，套三房間隔，望泳池景，屬同區罕有放盤，故獲長線投資客斥1,400萬元購入，呎價約21,572元。

●香港置業布家良表示，鰂魚涌太古城4月暫錄15宗租務成交，較上月13宗增加，其中海星閣低層A室，實用面積約603方呎，兩房間隔，以月租約2.4萬元放盤約1個月後，獲外區客接洽，減價約1,000元，以約2.3萬元租出，呎租約38.1元。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角丹拿花園4座頂層連天台單位，實用面積約448方呎，原則兩房改為一房設計，附設42方呎平台及約300方呎天台，望山景，叫價1,050萬元，最終降價100萬元成交，減幅約近10%，以950萬元成交，呎價約21,205元。

●世紀21北山嚴智贇指，北角富澤花園富嘉閣高層E室，實用面積約661方呎，套三房設計，望山景，成交價1,253萬元，呎價約18,956元，新買家為區外換樓客。

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九龍區

●美聯蕭偉祥表示，何文田天鑄8座中低層A室，實用面積約1,247方呎，四房雙套連工人套房間隔，早於2020年以3,888萬元放售，吸引區內客承接換樓，成交價3,600萬元，呎價約28,869元，原業主於2015年8月斥資3,551.3萬元承接，由於需要資金套現，轉手帳面只獲利48.7萬元，連使費料蝕讓離場。

●中原余社朝稱，何文田皓畋5座高層E室，實用面積約532方呎，兩房間隔，享市景，上月以1,280萬元放售，放盤約1個月，降價至1,142萬元沽出，呎價約21,466元，新買家為外區客，原業主於2017年2月以1,142萬元入市，近日租客遷出才嘗試放售單位，轉手帳面平手離場。

●利嘉閣李啟昌指，長沙灣泓景臺6座中層D室，實用面積約512方呎，兩房間隔，望園景，以1.8萬元租出，呎租逾35元，原業主於2009年12月以約340萬元購入，屋苑目前有20個租盤，入場月租由1.55萬元起。

●中原曾文慧透露，大角咀港灣豪庭3座低層E室，實用面積約337方呎，兩房間隔，望內園景及泳池景，今年2月開價680萬元，買賣雙方經多番議價後，終以658萬元成交，呎價約19,525元，原業主於2018年2月以600萬元入市，持貨約4年帳面獲利58萬元，期內升值約一成。

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新界區

●利嘉閣彭錦添稱，青衣藍澄灣2座中層G室，實用面積約485方呎，兩房間隔，成交價650萬元，呎價約13,402元，原業主於2009年6月以約203萬元購入，持貨約13年轉手帳面獲利約447萬元，期內升值約2.2倍。

●利嘉閣陳志傑指，葵涌月海灣1座高層A室，實用面積約410方呎，兩房間隔，望海景，原先開價788萬元，放盤七個月，最終減價至708萬元易手，呎價約17,268元，新買家為上車客，睇樓多月，因該屋苑鄰近工作地點，見市況轉旺即決定入市。

●美聯梁磊昇透露，屯門聚康山莊3座高層C室，實用面積約423方呎，單位有裝修，可即買即住，上車客睇樓一次便以620萬元朋入，呎價約14,657元，原業主最初開價630萬元，是次減價近2%沽貨。

●祥益龍超君表示，屯門綠怡居6座中層A室，實用面積約482方呎，兩房間隔，獲區外首置客垂青，附設裝修，可即買即住，加上原業主願意調整價價，減價10萬元，上述買家遂便決定以550萬購入自住，呎價約11,411元。

●美聯梁浩文稱，屯門瓏門8座中層K室，實用面積約474方呎，兩房間隔，獲用家斥資875萬元購入自住，較開價低約3%，呎價約18,460元，原業主在2017年10月以675萬元購入，持貨接近5年帳面賺200萬元，物業升值近30%。

●祥益林英傑表示，屯門居屋翠寧花園4座低層C室，實用面積約592方呎，三房間隔，區內客新購入的物業未能入住，決定於同區覓一租盤作6個月的短租用途，考慮到屋苑位置及區內可短租的租盤不多，決定以月租1.15萬元即睇即租，呎租約19.4元。

●祥益林偉光透露，天水圍居屋天愛苑B座中層14室，實用面積約438方呎，兩房間隔，區內首置客家考慮到家人居於附近屋苑，方便照應，加上原業主累減17萬元沽貨，單位在已補價自由市場以433萬元成交，呎價約9,886元，原業主於2018年以約408萬購入，轉手帳面獲利約25萬元。

●美聯林建文指，元朗尚悅5座低層B室，實用面積約403方呎，兩房間隔，享園景，新買家為外區上車客，有見近期交投回升，故加快入市步伐，與原業主議價後，終以556萬元入市，呎價約13,797元。

●美聯趙智敏稱，元朗世宙2座低層J室，實用面積約426方呎，享市景，單位放盤不足半日，隨即吸引區內用家洽商承接，無睇樓情況下火速以709萬元成交，呎價約16,643元，原業主於2019年4月以約660萬元購入，轉售帳面只賺約49萬元。

●中原王勤學表示，元朗朗城滙4月暫錄兩宗買賣，包括5座高層E室，實用面積約320方呎，叫價690萬元，議價後以678萬元沽出，呎價約21,185元，新買家為上車客，原業主則於2019年4月以585.2萬元買入，持貨約3年帳面賺92.8萬元，升值約16%。

●美聯陳梓彬稱，粉嶺牽晴間2座高層G室，實用面積約439方呎，買家自疫情第3波已開始睇樓，預算以約600多萬元購兩房，直到現時第5波疫情有緩和迹象，便決定加快入市，提高置業預算，以627萬元購入上址，低市價約2%，呎價約14,282元。

●中原區國健透露，粉嶺牽晴間4月暫錄約11宗買賣，屋苑2座中層H室，實用面積約393方呎，兩房間隔，開價約580萬元，議價後以560萬元獲承接，呎價約14,249元，新買家為換樓客。

●美聯梁葦姮表示，大埔居屋明雅苑錄本月首宗買賣，單位為C座低層6室，實用面積約394方呎，兩房間隔，有裝修，區內首置客在已補價自由市場斥資448萬元購入，呎價約11,371元。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田帝堡城6座中層B室，實用面積約836方呎，套三房連工人房間隔，原先叫價1,150萬元，放盤兩個月，獲買家以1,100萬元承接，呎價約13,158元。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田第一城52座中層B室，實用面積約284方呎，兩房改開放式間隔，放盤半年，當時叫價600萬元，以550萬元沽出，減價50萬或減幅約8.3%，呎價約19,366元。

●美聯蔣雲軒透露，大圍盛世1座南翼中層A室，實用面積約688方呎，套三房間隔，享山景，外區家庭客物色單位換樓多時，考慮後決定零議價下承接，成交價1,200萬元，呎價約17,442元。

●世紀21奇豐李仕明稱，大圍文禮閣2座低層D室，實用面積約622方呎，套三房間隔，以938萬元沽出，呎價約15,080元，原業主早於1990年2月以106萬元購入，持貨約32年帳面獲利832萬元，期內升值約7.8倍。

●世紀21奇豐周淑萍指，馬鞍山聽濤雅苑9座低層E室，實用面積約745方呎，放盤5個月，微減12萬元，獲買家以978萬元承接，呎價約13,128元，原業主早於1999年2月以356.5萬元購入，持貨約23年帳面獲利621.5萬元，期內升值約1.7倍。

●香港置業范文濤表示，將軍澳4月暫錄逾150宗二手買賣，當中蔚藍灣畔佔約8宗，包括1座高層E室，實用面積約720方呎，四房間隔，望園景，以1,280萬元放盤10個月，即吸引外區客洽詢，議價後減價42萬元，以1,238萬元易手，呎價約17,194元。

●利嘉閣蔡庭勇指，將軍澳南豐廣場PL2層單號車位，原先開價165萬元，新近以155萬元易手，原業主於2011年9月以約42萬元購入，轉手帳面獲利113萬元，屋苑現時約有30個車位放售，叫價由170萬元起。

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