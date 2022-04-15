【疫後經濟世界】專家預告別幻想病毒消失　反而...

眼看疫情已嚴重創傷經濟，很多人皆希望疫情早些完結，讓生活能重返2019年的「自由」水平，惟科學家以「一盆冷水」回應！若仍盼望生活能重返2019年「100%自由活動」的話，就要再新思想了。

外媒引述財經雜誌《巴隆氏》報道，壞消息是疫情極可能不會終結，好消息是抗病毒藥物可讓「與病毒共存」的日子好過一些。

美國流行病學模型權威專家、華盛頓大學健康指標和評估研究所表示，除非某種殺手變種病毒冒出來，且能避開抗病毒藥物，否則極不可能再見到大規模封鎖。最可能發生的情景是：疫情不會消失，但使用輝瑞Paxlovid這類抗病毒藥物，應可大致控制住疫情。

科學家已大致認為未來兩年最可能的發展有兩種：病毒「大躍進」式突變抑或「漸進漂移」式變得愈來愈弱，這是由於新冠病毒很特別，演化上有可能大幅變異，又可能是較普通的變異。

問題是：下個像Omicron這樣「大躍進」式的變異株會在何時出現？當然，答案無人知曉，也許每年一次，也可能十年一次。若頻繁發生，現有的新冠疫苗可能無法及時更新；若發生頻率不高，疫苗就毋須調整；新變種可能會造成抗病毒藥物失效，也可能不會。

當然，若再出現類似Omicron的演變並不可怕，科學家最憂心是既似Omicron，又能與Delta的死亡率相提並論，這是最糟糕的情況。

既然新冠病毒不會絕迹，那麼將來的日子會是怎樣？專家預期，未來民眾的生活態度會轉變，「移動性」(mobility)）——根據使用汽車及職場與零售活動計算——恐怕不會完全恢復到疫前常態，以英國為例，「移動性」頂多只會回升到疫前水平的90%，永遠不會100%復原。換言之，人們的出行絕對不會似2019年般自由，能夠旅行的日子也難100%復原，「宅在家」的日子必然增多，因別再幻想病毒會消失。如是者，投資市場也會踏入新常態，難以「全球化」來看待了。