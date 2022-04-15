內地通過降準釋放積極信號　專家有咩睇法？

中國人民銀行如期在重磅經濟數據出爐前降準「放水」，分析指，全面降準將為穩定宏觀經濟基本面、保持經濟運行在合理區間創造積極條件。

綜合報道，東方金誠首席宏觀分析師王青相信，就此次降準而言，主要有三重作用，包括大規模釋放長期資金，直接增加銀行放貸能力，助力寬信用，特別是推動新增貸款規模保持適度增長；通過為銀行降低資金成本，可引導貸款市場報價利率(LPR)下調，進而推動企業和居民貸款利率下行，但估計未來需要連續兩次降準，才能達到LPR下降最小幅度的5個點子要求。考慮到當前經濟金融運行態勢，料第二季將會有兩次降準。

政策信號意義上，國常會周三預告適時降準釋放貨幣政策「加力」信號。除了近期推出的科技創新和普惠養老再貸款等定向支持政策外，全面降準意味貨幣政策逆周期調節力度加大。這將有助於穩定市場情緒，堅定完成今年「5.5%左右」經濟增長目標的信心。降準之後，並不意味短期內中期借貸便利(MLF)利率下調的可能性被排除，綜合考慮內外部形勢及貨幣政策空間，未來「雙降」的機會率依然較大。

不過，中原銀行首席經濟學家王軍認為，金融機構加權平均法定存款準備金率在調整後為8.1%，預計未來降準空間有限。復旦大學金融研究院兼職研究員董希淼則形容，今次降準形式上有所創新，並同意適時降準向市場發出穩增長、促發展的明確信號，可穩定市場預期和信心。

A股方面，前海開源基金首席經濟學家楊德龍認為，此次降準對股市來說是「及時雨」，因股市現在也處於底部震盪階段，市場缺乏信心。通過降準，可釋放出積極信號，表示政策對於資本市場的支持、對於經濟增長的支持，有利於股市形成回升態勢。