新盤UPDATES：一手盤蜂擁而出應市

多個新盤同期推出，近兩日內已有3個新盤公布樓書。其中沙田項目今日上載樓書之餘，同日公布首份銷售安排，下周推出45伙招標發售。

●瓏珀山第2期上載樓書 下周招標賣45伙

據項目顯示，上述139伙實用面積介乎943方呎至2,504方呎，當中有128伙標準戶，其餘11伙屬特色單位，包括連花園戶、連平台戶及頂層複式連天台戶。第1座標準樓層每層提供3伙，並設3部升降機，而第2座的標準樓層則設有5伙，提供3部升降機。該盤面積最細單位為1座標準樓層的B室，實用面積943方呎，採三房連工作間。

其他設施方面，該盤提供149個住客停車位。項目預計關鍵日期為2023年3月31日。

而項目同日發首份銷售安排，於下周五(本月22日)以招標形式推售45伙，當中包括5個特色單位。該公司副董事總經理雷霆表示，項目仍屬樓花，準買家可參觀示範單位，而復活節假期會開始招標。

●MONACO MARINE約2000人參觀 收票約800張 超購6倍

會德豐地產啟德MONACO MARINE今日正式開放展銷廳，該公司常務董事黃光耀表示，展銷廳錄約2,000人參觀，收票約800張，以首張價單112伙計，超額認購逾6倍，打破同系MONACO ONE 首日500張紀錄。

他又指，入票人士中，約七成希望買入單位自住，三成為投資客。戶型方面，佔50%為兩房，30%為三房，20%為一房。參觀人士中，佔50%為於九龍東居住或工作人士，25%則來自港島，其餘來自新界及其他地區，參觀者當中亦不乏年輕家庭。

●利奧坊‧壹隅短期開放展銷廳

他續稱，展銷廳會繼續做足防疫措施，售樓處設置空氣淨化機及加強清潔次數，亦裝設屏風分隔，全面保障參觀人士及員工健康。

至於同系旺角利奧坊‧曦岸及利奧坊‧凱岸近月接連錄得成交，3月至今共累售6伙，套現約5,000萬元。而利奧坊系列累售1,315伙，佔可售單位約97%，套現逾77億元。

●凱滙連天台戶招標賣1426.22萬元

信和置業（00083）觀塘凱滙以招標形式售出一伙，單位為2座55樓E室，實用面積597方呎，連468方呎天台，成交價1,426.22萬元，呎價約23,890元。

●畢架‧金峰再沽兩伙 套現3,425.5萬元

項目共提供66伙，當中包括4座獨立屋，至今累售22伙，套現逾4億元。今天截至下午6時，已錄逾65組客人參觀現樓示範單位。