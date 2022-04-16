蘋果公司據報已開始測試應用M2晶片

外媒引述知情人士透露，蘋果公司(Apple Inc.)已開始在內部廣泛測試多款配備下一代M2晶片的Mac電腦，包括MacBook Air、Mac mini以及MacBook Pro，也開始測試將更多高階款的M1晶片應用於其他產品，這是開發過程的關鍵階段，這意味到搭載該些晶片的新裝置有望在未來幾個月發表。

蘋果M系列處理器由台積電獨家代工，蘋果也是台積電先進製程的主要客戶。

根據報道，開發者紀錄文件顯示，蘋果至少在9個新款Mac電腦，測試4種M2架構的晶片，例如搭載M2晶片的MacBook Air，將具備8核心中央處理器(CPU)、以及10核心的圖像處理器(GPU)，GPU核心比目前MacBook Air的8核心有所增加。

蘋果也在測試裝配M2晶片的Mac mini，規格將和MacBook Air相同，但也可能會有搭載M2 Pro的機種。另一款正在測試的裝置為搭載M2晶片的入門款MacBook Pro，規格也與MacBook Air相同。

蘋果測試分別安裝M2 Pro晶片與「M2 Max」晶片的14吋MacBook Pro；「M2 Max」晶片有12核心CPU、38核心GPU，規格比目前機型的10核心CPU、32核心GPU有所提升。

蘋果同時也測試分別安裝M2 Pro晶片和M2 Max晶片的16吋MacBook Pro，安裝M2 Pro晶片版本的規格將和14吋MacBook Pro相同。