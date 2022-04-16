日本民間企業　半年內釋出石油儲備600萬桶

日本經濟產業省周五(15日)宣布，民間的石油公司將從石油的義務儲備量當中釋出600萬桶。周六(16日)起至10月8日為止，民間石油公司義務儲備量將從國內需求必要量的66天份，調降為63天份。

國際能源機構(IEA)4月7日決定，IEA會員國半年內將集體釋出石油儲備1.2億桶。其中，美國釋出6,055萬桶，日本釋出的數量則僅次於美國。

有別於IEA所協調的釋出石油儲備，美國將另外自行釋出1.2億桶，美國總共將釋出2.4億桶。

俄羅斯減少石油的供應，IEA創下有史以來石油儲備最大釋出規模，藉以穩定原油價格。

IEA3月決定會員國將釋出6,270萬桶，日本已完成釋出750萬桶。日本的石油公司的義務儲備量從日本國內需求必要量的70天份調降至66天份。今後還要釋出石油儲備，義務儲備量由日本國內需求必要量從66天份調降至63天份。

IEA指出，相較於3月，俄羅斯產的石油供應量今年5月以後每日可能減少300萬桶。IEA會員國如果半年之內釋出2.4億桶的話，相當於每天釋出約130萬桶多。

不過，IEA認為，鑑於中國的石油需求因疫情擴大而降低，將可避免出現石油供應急劇短缺的情形。