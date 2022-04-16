【星之谷】銀行Staff Plan轉按全攻略　享高息戶口

政府今年放寬按揭成數，銀行職員若由員工計劃(Staff Plan)轉按至市場按揭計劃，現時無須補錢，並可以享有掛鈎按息的高息存款戶口(Mortgage-link)。惟要注意若果離職或被裁的話，銀行會即時追收貸款，屆時再申請高成數按揭可能有阻滯。

銀行員工計劃好處是利息低、批得快、不需要提供入息文件，而且可以借足10成按揭，上限達月薪120倍。以中層員工月入5萬元計，可以借足600萬元低息貸款，但一離職便需要即時轉按。

或許銀行員工覺得轉按問題不大，因為政府放寬按揭成數後，1,000萬元住宅物業可以借9成按揭，1,200萬元可以借8成，不少個案轉按都無須補錢，表面上容易得多，只是不容許套現而已。

不過，原來銀行及按揭保險公司審批新按揭成數較以往嚴謹，尤其是第5波疫情重創香港經濟，銀行員工必須披露由Staff Plan轉按至高成數按揭之因由——是不是因為離職或被裁員？如果是的話，申請人有沒有足夠入息供樓？

【曾被Call Loan 難申高成數按揭】

筆者近期接到一單求助個案，正正是一名前銀行職員本身打算從Staff Plan轉按至市場上高成數按揭計劃，卻被銀行拒絕，原因是離職時被銀行追收所有按揭貸款(Call Loan)。

當然，正常而言轉按銀行是不會知道申請人在原銀行被Call Loan，但申請人需要在轉按申請表上如實披露有關事實，就是這個位讓轉按銀行得知。假如上述員工離職是因為跳槽至另一間銀行，員工計劃轉按會不會有問題。

【銀行職員為Mortgage-link轉按】

至於有些銀行職員不打算離職，卻想甩走Staff Plan採用新按揭成數，讀者或會感到奇怪：「為甚麼有人會放棄銀行筍Plan？」

原來員工按揭也有不少缺點，最常見的是未有提供Mortgage-link。所謂Mortgage-link，即與按揭利率掛鈎的存款戶口。例如按揭計劃是1個月港元拆息(H)加1.3%，H為0.2%，實際按揭利率為1.5%，Mortgage-link便會提供1.5%存款利率，上限為貸款額50%。

現時普遍銀行定期存款未能提供這個利率，而且Mortgage-link可以隨意存款及提款，彈性較高。

員工按揭其他缺點尚包括不能每兩年轉按一次賺取現金回贈，亦限制未來轉工可能性。因為一轉工便要轉按，然後會遇上銀行批核問題；加上當前港元拆息仍然持續低企，員工按揭計劃和市場按揭計劃，利率其實並不是相差很遠，因此選擇後者可能更有着數。

作者子非魚為星之谷按揭首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭資訊。