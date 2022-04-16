1周10大驚奇︰凶兆乍現！股市似足2000年科網泡沫爆破前！

美國步入加息周期，並預期即將啟動縮表，而其他主要經濟體也先後開始「收水」。眾所周知，環球金融市場在新冠疫情下仍逆勢上揚，皆因各國不斷印錢推高資產價格，釀成資產泡沫，一如過去多次金融危機，歷史總是不斷重演...

【1、「新債王」岡拉克：股市明年恐現災難】

有「新債王」之稱的雙線資本(DoubleLine)行政總裁的岡拉克警告，一場「災難」可能會降臨，或許在2023年。他表示，美國國債市場的收益率曲線正暗示「前方有麻煩」，2年期及10年期債息近期出現倒掛，從歷史上看，這通常是經濟衰退的先兆；而目前股市格局與1999年第4季度「非常相似」，此為互聯網泡沫爆煲前的情形。

岡拉克稱，美國聯儲局政策下的量化寬鬆及低利率「極大地刺激了」美股，標普500指數在過去幾年出現了異常強勁的上漲，但因人們對俄烏戰爭的擔憂加劇，以及預期聯儲局將通過加息來壓止通脹飆升，該指數本年至今出現下跌。他又預計，歐股表現將超越美股，特別是在經濟衰退到來的時候。

同時，岡拉克指，美國生活成本的上升較消費者價格指數(CPI)反映的漲幅「高得多」，工資及房租上漲將是推動今年通脹的重要因素。他認為，通脹今年將回落，但仍處高位，並預測今年通脹可能會降至6%左右。

【2、摩通舵手：第4季美國經濟恐「烏雲密布」】

外媒報道，摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)表示，美國聯儲局在對抗通脹時，意外將美國經濟拖入衰退的風險正在上升，坦言今年第4季美國經濟恐「烏雲密布」。

他並稱，考慮到目前消費者和企業現金充裕，且債務償還情況良好，相信經濟增長將至少持續到今年第2及第3季。不過，他認為，第四季的經濟情況將難以預測，主要考慮到2大挑戰，包括通脹和聯儲局緊縮政策。

摩根大通近日明確表示。該行並未預測美國經濟衰退，但由於烏克蘭戰爭；疫情的影響；以及聯儲局的行動而加劇的高通脹，使衰退的可能性正在提高。戴蒙稱，如果經濟衰退確實發生，銀行將「不得不提供更多貸款損失撥備」。

【3、加息遏通脹 前財長：美經濟兩年內陷衰退】

美國前財政部長薩默斯(Larry Summers)示警，由於美國聯儲局(Fed)不得不繼續抑制通脹，現時經濟衰退是「最有可能發生的事」。

薩默斯受外媒採訪時指出，未來兩年內硬着陸的可能性逾半，甚至更高。薩默斯說，導致經濟衰退的機制之一是央行對通脹上升的反應，在失業率明顯上升之前，不會看到通縮回到目標範圍。

近日公布數據顯示，美國3月消費者物價指數(CPI)按年增8.5%，達1981年以來最高。過去一年，通脹率一直遠高於聯儲局的2%目標，令聯儲局面臨加息壓力。

薩默斯提到，以過往經驗來看，在通脹逾4%、失業率低於5%時，從來未見在如此情況下，兩年內不出現經濟衰退的。而聯儲局預期，在失業率為3.5%的情況下，可能繼續維持勞動力市場緊張，並能令通脹迅速下降，薩默斯則認為上述想法不合理。

【4、烏克蘭恐需花費逾4.6萬億重建】

烏克蘭遭俄羅斯攻擊，多地的工業及基礎設施被夷為平地。滿目瘡痍的烏克蘭，若想重建需要大量資金。經濟政策研究中心(CEPR)估計，總成本介乎2,200億至5,400億美元(1.7萬億至4.2萬億港元)，最高恐達烏克蘭戰前GDP的3倍，約6,000億美元(4.68萬億港元)。

外媒稱，智庫維也納國際經濟研究所(wiiw)亦料，直接受戰爭影響的地區約烏克蘭產出的29%，這些地區的經濟活動或多或少已經停止，世界銀行則料，烏克蘭今年國內生產總值將萎縮45%。

經濟受創，財政陷入困境，烏克蘭財政部長直言，僅3月份的財政赤字已達27億美元，料4月和5月的月度虧損最多達70億美元，。

目前，烏國農民獲得200億格里夫納(52.6億港元)資金，用於購買種子等播種產品；製造商可以申請遷移。至於被俄國封鎖的出口路線，該國政府正在與歐盟合作，以簡化陸路貿易。

【5、耶倫：中國若不助終結烏戰 須承受後果】

俄烏戰爭亦進一步加劇全球亂局，激化中美之間的矛盾！美國財長耶倫敦促中國採取行動，協助終結俄羅斯入侵烏克蘭的戰事，警告若不這樣做，其在世界上的地位恐受影響。

她又說，中國如今若不能在烏克蘭遭遇侵略時，尊重主權與領土完整的原則，也不能期待全球社會尊重中國未來就這些原則提出的任何訴求。她又指出，中國對俄羅斯入侵烏克蘭的立場可能影響各國與中國合作及貿易的意願。

【6、上海封城 汽車產業恐全面停頓】

除了外圍亂局，內地目前最棘手的問題是國內的疫情防控。華為消費者業務、智能汽車BU CEO余承東於社交媒體發文指，上海若不能復工、復產，5月份之後，所有科技、工業產業涉及上海供應鏈，都將全面停產，尤其是汽車產業。

余氏稱，4月中旬開始，部分企業已經開始因上海等封閉導致的供應鏈斷供而停產。若持續下去，產業經濟損失及代價將會很大。

余承東更在朋友圈轉發一則關於小鵬汽車CEO何小鵬對車企處境的描述，何小鵬表示，若上海及周邊供應鏈企業還無法找到動態復工復產的方式，5月份中國所有的車廠或都要停工停產。

事實上，上海是內地主要汽車生產基地，有特斯拉、上汽乘用車、上汽大眾、上汽通用等多個品牌在內的車廠。同時，亦是半導體產業重鎮，上海積體電路產業規模佔內地四分之一，去年產值達2,500億元人民幣。

【7、滬封城致特斯拉產量降近4萬】

新冠疫情令上海全市封控，特斯拉於上海的工廠至今已停工3周，以該廠日產能約2,100輛電動車計算，由3月28日停產以來，特斯拉損失產量已近4萬輛。

以特斯拉去年第四季全球產量30.5萬輛，反映由上海停工以來損失的產量佔去年第四季產量約13%。

是次生產線中斷，是特斯拉2019年底啟用上海工廠以來最長的一次，比起2020年新冠疫情剛爆發，及後來晶片缺貨時的情況還要糟糕。

JL Warren Capital行政總裁Junheng Li預估，特斯拉於5月第一周復工，基於此，料特斯拉損失的產量或達到8.4萬輛。Li說，若周邊城市亦被封鎖，損失產量可能更大，因為會影響到汽車零件供應，特斯拉也可能分階段復工，復工後產能取決於零件供應量。

【8、世銀行長：減少依賴中國供應鏈 對全球都好】

世界銀行行長David Malpass表示，世界各國努力令供應鏈多元化，同時減少依賴中國，更指「可能對大家都是好事」。

Malpass表示，烏克蘭戰爭及中國為應對新冠疫情實施封城措施，進一步影響世界經濟復甦。跨境貿易對全球經濟仍然很重要，中國作為世界第二大經濟體，在商品的消費者和生產者都能發揮重要作用。他強調，中國需要成為全球貿易系統中其他國家共享的價值系統的一員，但他「不知道這是否會實現」。

在內地動態清零政策下，上海的封城措施對全球供應鏈造成衝擊。Malpass指，由於防疫封鎖與房地產債務問題，中國經濟正遭遇挫折，全年經濟增長預期遭到下調。他補充，世界銀行繼續與中國合作良好，中國是大股東及借款國，其對世界銀行融資的使用正在減少。世銀還會與中國密切合作，以提高其對發展中國家貸款的透明度。

他說：「世界需與中國互動，承認這一點這對世界是重要的，且重要性正在增加。」他還提及，不相信世界面臨新的「布雷頓森林時刻」。他認為，以美元為核心的體系運作非常良好。

【9、智庫警告若俄斷能源供應 德國明年經濟將陷衰退】

正當歐洲尋求擺脫對俄羅斯的能源依賴之際，德國經濟智庫組織下調德國今年經濟增長率預測，並警告若俄國切斷能源供應，明年德國經濟將陷入衰退。

智庫機構將今年德國國內生產總值(GDP)增速預測，由去年秋天的4.8%大手下調至2.7%；若俄國突然停止能源供應，今年GDP增速則僅為1.9%，明年GDP更將萎縮2.2%，兩年累計損失高達約2,200億歐元。

【10、拉加德：俄烏戰爭激化通脹 歐央行應當收水】

歐洲央行行長拉加德表示，烏克蘭戰爭增加創紀錄的通脹進一步攀升。她確認，歐洲央行在未來幾個月退出刺激措施是合適的。

雖然拉加德也提到俄羅斯入侵烏克蘭給經濟增長帶來威脅，但她表示，歐洲央行官員們正密切關注對消費價格走勢的預期。央行決策者重申，將在第三季度結束債券購買，而市場則預計今年晚些時候將加息。

拉加德稱，「我們非常關注當前的不確定性，並密切關注即將到來的數據對中期通脹前景的含義。」

上月歐元區消費者價格升幅幾乎四倍於歐洲央行2％的目標。歐洲央行官員們料，在資產購買結束的「一段時間」後「逐步」加息。