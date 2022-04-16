致富智庫：ESG係乜？憑ESG分數揀優質股...

在日常的投資過程中，投資者除了考慮該公司的財務因素外，近幾年亦會將ESG列入一併研究。究竟ESG是什麼？它代表「環境、社會、管治」是一種支持可持續發展投資的方針，E(Environment)指對環境的關懷，S(Social)是對社會及文化的考量，G(Corporate Governance)則是公司治理。

ESG概念其實源自於18、19世紀的社會責任投資(Social Responsible Investment，SRI)，當時教會在投資時，只要跟煙、酒及博弈等相關的企業均拒絕投資。隨着時代發展，到2005年聯合國《Who Cares Wins》的報告中，便提出將環境、社會責任、公司治理納入企業經營的評估項目，從而誕生了ESG投資的準則。到2006年，聯合國更成立一個責任投資原則(PRI,Principles for Responsible Investment)的組織，協助及鼓勵投資者將ESG納入投資決策之中。

事實上，ESG是個廣泛的議題，講得詳細一點，ESG的具體內容大致如下：

●Environmental(環境)：包括能源使用管理、廢棄物管理、氣候風險、天然資源稀缺、污染及廢棄物等，與環境相關的內容；

●Social(社會)：例如勞工問題、資訊安全、產品責任、風險利益，或是員工健康與安全管理、行銷管理、資安隱私權維護等；

●Governance(公司治理)：公司治理與行為的各種議題，如董事會素質與成效、風險管理、商業道德及供應鏈管理等。

市場愈來愈多投資者用ESG分數，去衡量1間企業的社會責任表現，相信此分數可以衡量企業的外部風險，看出其未來的績效，甚至企業也要對社會有貢獻，才能獲市場認同，而投資者亦以此作為選股的考量，或作為會否長線持有該股票。

目前有許多專業機構對公司的永續經營進行評分，如標準普爾道瓊指數公司(S&P Dow Jones Indices,S&P DJI)、摩根士丹利資本國際指數(MSCI)、富時羅素(FTSE Russell)等，不過，每個評分機構的準則略有不同，令所得出的ESG分數出現不同程度的差異。因此，在評估時，建議不要只看單一報告，宜多參考及比較各機構的評分數據，以得出較為客觀的分析。

而港交所自2012年亦推出ESG指引，過去一段時間不斷透過新措施完善披露，於2020年更進一步要求所有上市公司強制披露，統計後發現所有上市公司都有遵守規定；並強調企業應將ESG融入商業策略及決策過程，亦要加強市場有關意識。

所以今後揀股時，想更全面了解一間公司未來發展潛力有幾大？除了參考往績、財務報表、行業前景等等，相信其ESG的表現將可有效地反映公司實況。