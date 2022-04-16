外匯局︰關注國內外風險　加快推進金融穩定法

國家外匯局副局長陸磊表示，從去年以來的內外部形勢變化來看，需要關注多方面的風險挑戰。外部挑戰包括全球通脹超預期、俄烏衝突導致全球能源價格和糧食價格快速抬升並保持高位波動，以及美國聯儲局可能快速、大幅加息和縮表。

而內部風險挑戰方面，陸磊表示，Omicron變異毒株導致國內面臨的輸入性疫情壓力增大。另一方面，經濟轉型過程中的金融風險防控壓力不容忽視。

在金融管理部門方面，他認為要保障金融體系平穩健康運行，加快金融穩定法落地實施進程。他指，出台金融穩定法是建立維護金融穩定長效機制的關鍵舉措，是防範化解重大金融風險，提升系統性金融風險防控能力的堅實制度保障。要繼續積極配合立法機關推進後續立法工作，加快金融穩定法的落地實施

他又表示，今年以來中概股市場大幅波動，尤其是在3月10日美國證券交易委員會(SEC)對中概股退市風險名單披露後，中概股集體經歷了新一輪暴跌。在市場動蕩下，監管部門不斷釋放正面信號穩定市場，始終堅持資本市場高水平開放，加快推動企業境外發行上市監管新規落地，保持境外上市渠道暢通，推動中美審計監管合作取得成果，為資本市場高水平開放構建可預期的國際監管環境，促進中概股市場企穩反彈。