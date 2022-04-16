法貿︰上海及長三角封城　是汽車、晶片製造業「惡夢」！

法國外貿銀行研究報告指，中國的防控措施在疫情爆發初期取得成功後，對Omicron病毒也延續動態清零策略，上海目前正處於封控中。考慮到上海的經濟規模、貿易角色以及封控措施在周邊省份蔓延的風險，這一趨勢令人擔憂。其中又以汽車、電子產品和晶片製造商損失最大。

報告指出，人員流動是新冠疫情時代衡量活動的最及時指標之一。GPS資料顯示，中國現時人員流動性下降程度已經達到最初湖北疫情期間的一半。截至4月12日，中國月度流動性較2019年下降29%，涵蓋24個省份。2020年2月，人員流動減少了66%，29個省份大幅下降。這種情況對上海、江蘇和吉林的製造商來說尤其令人擔憂，這三個地區是汽車、電子產品和半導體製造的關鍵樞紐。

如果長三角地區(包括安徽，江蘇和浙江)也跟隨上海實施更嚴格的封控，供應鏈中斷的風險可能會增加。截至2021年，長三角佔中國國內生產總值(GDP)的24%和出口的37%。而今年4月上半月，上海和江蘇的人員流動性已經分別下降了92%和74%。

2022年3月，中國汽車生產和銷售分別按年下降9%和12%。供應方面，廣東、吉林和上海是中國幾個最大的汽車生產地，份額分別達到13%、11%和9%。長三角和吉林的汽車生產相加佔全國25%左右，現在已經面臨停工。

隨著電動汽車普及，汽車生產也高度依賴電子產品和晶片供應。長三角占全國晶片產量的一半，其中江蘇佔33%，上海佔10%。在過去封城和電力短缺期間，地方政府通常優先考慮晶片生產，並盡可能減少受阻的情況。然而在最近的封控中，已有越來越多的公司宣佈停產。

總而言之，上海及周邊省份(即長三角地區)形成了中國汽車、電子和晶片製造商的重要集群。如果政府延長封鎖期，供應鏈中斷的風險將會增加，企業可能會耗盡庫存。此外，如果佔中國13%汽車和15%晶片生產的廣東也進入封控狀態，供應衝擊將有增無減。