美元霸主地位難撼動？經濟學諾獎得主咁講...

隨着美國凍結俄羅斯央行大量外匯儲備，市場開始擔憂美元賦予美國的權力，有大行認為美元霸主地位受到威脅。2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼(Paul Krugman)於外媒撰文提到，他相信美元不會失去在全球金融體系的支配地位。

他解釋，美元長期以來佔據支配地位，原因是沒有可信且足以匹敵的對手貨幣。歐洲政治分裂、內地統治反覆，使歐元和人民幣難以取代美元。他認為即使美元的支配地位遭到侵蝕也無關緊要。

他指出，經濟學家傳統上認定貨幣有三大功能，包括交易媒介、價值儲藏、計價單位。美元獨特在於其在跨國商務往來扮演重要的角色，美元被用作貨幣之間的交易媒介。其次，美元是全球儲值貨幣，世界各國的民眾開立美元銀行帳戶。美元更是國際計價單位，美元境外的許多物品以美元計價，許多國際債券承諾以美元償付。在此種基礎下，人們因為其他人使用美元，自己也因此使用美元，將形成一種自我增強反饋迴路，強化美元的優勢地位。

歐元能否替代美元？克魯格曼指，歐洲經濟規模和金融市場夠大，許多歐洲境外人士持有歐元資產，外銷歐洲以歐元計價。但美國仍保有一項優勢，就是美國債券市場規模既大，流動性高。過去當人民幣表現強勢，就會有其挑戰美元地位的聲浪，但他稱，內地政策有無常的傾向，相信人們會考慮是否讓自己的財產受制其中。