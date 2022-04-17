啟德MONACO MARINE加推112伙　折實售價819.5萬起

第5波疫情後首個全新盤、會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE上周開價後市場反應理想，發展商周日(17日)乘勢加推第2號價單，涉及112個單位，折實平均呎價約25,993元。而截至今日下午3時，項目已接獲逾1,800個認購登記，以首兩張價單共224伙計算，超額認購逾7倍。

該集團常務董事黃光耀指出，最新加推單位亦集中於1A及1B座，戶型涵蓋一房至三房間隔，實用面積326至713方呎，扣除最高12%折扣優惠，折實售價819.5萬至1998.3萬元，呎價約23,597至28,050元，其中超過六成半單位售價低於1,200萬元，可受惠政府放寬按保新措施，2號價單以折實價計算，總值約14億元。

他又指，新價單加入不少海景及中高層戶，考慮到相關因素是次屬原價加推，並計劃於復活節後盡快公布首輪銷售安排，目標在本月內推售，至於項目兩個天際平台特色戶，將傾向以招標形式發售。

會德豐地產總經理(市務)陳惠慈稱，MONACO MARINE收到的認購登記中，佔半數有意購買項目兩房單位，而投資客比例佔約三成。她同時介紹兩個天際平台特色單位，兩個單位的客廳及房間均外望維港海景，其中1A座38樓A室，實用面積1,708方呎，四房連雙套房間隔，單位附連747方呎天台，以及265方呎平台。

該公司總經理(業務拓展)楊偉銘表示，2號價單入場單位為1A座7樓B室，實用面積326方呎，一房間隔，折實售價819.5萬元，呎價約25,138元。項目已推出首兩張價單，戶型由一房至三房，實用面積326至713方呎，折售售價796.4萬至1,998.3萬元，平均呎價約25,428元。