【移民賣盤潮】屯門凱德花園430萬沽　稍低於市價

再有業主移民減價沽貨，屯門凱德花園一個實用面積約325方呎中層戶，原業主移民賣樓套現，累減30萬元沽貨。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯李聖智稱，柴灣杏花邨19座頂層複式特色單位，實用面積約865方呎，三房間隔望海景，成交價1,520萬元，呎價約17,572元。原業主於2010年4月以約925萬元購入物業，是次轉手帳面獲利約595萬元，物業升值約64%。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角渣華道嘉興大廈高層B單位，實用面積約205方呎，向西南樓景，原開價為450萬元，放盤約兩個月減價62萬元，減幅達14%，成交價388萬元，呎價約18,927元。原業主於2008年7月以150萬元購入單位，持貨14年帳面獲利238萬元，升值約1.6倍。

－－－－－－

九龍區

●中原吳國豪表示，紅磡海逸豪園10座高層E室，實用面積約545方呎，兩房間隔，座向西南方，景觀開揚，最新以925萬元成交，呎價約16,972元，新買家為同區客。原業主於2000年4月以322萬元買入單位，持貨22年帳面獲利約603萬元，單位升值逾1.8倍。

●美聯黃家樂稱，啟德嘉峯匯1B座高層G室，實用面積約460方呎，兩房間隔，每月叫租約1.85萬元，放租一個月減租1,500元或8%，以1.7萬元租出，呎租約37元。業主於2021年6月斥資1,162萬元購入，按現水平租金計，回報率約1.75厘。

－－－－－－

新界區

●中原王勤學表示，樓市轉旺，買家紛紛加快出動覓平盤，元朗洪水橋尚城近日連錄成交，包括6座高層B室，實用面積約753方呎，三房連套房間隔，開價850萬元，減價25萬元，以825萬元沽出，呎價約10,956元。原業主於2011年4月以543.6萬元買入單位，持貨11年帳面獲利281.4萬元，升值約52%。另屋苑6座低層E室，實用面積約763方呎，套三房間隔，亦以861萬元沽出，呎價約11,284元。原業主於2018年5月以733.8萬元買入單位，持貨至今帳面獲利127.2萬元，單位升值約17%。

●祥益林偉光稱，屯門凱德花園2座中層G室，實用面積約325方呎，原業主移民賣樓套現，累減30萬元，以430萬元沽出，呎價約13,231元，稍低於市價。

●美聯梁浩文表示，屯門居屋悅湖山莊錄本月首宗成交，單位為10座高層J室，實用面積約484方呎，兩房間隔，已補價自由市場成交價510萬元，呎價約10,537元。原業主於2009年8月以78.2萬元購入上址單位，持貨至今帳面獲利約431.8萬元，物業升值近5.5倍。

●美聯陳世豪指出，新屯門中心2座中層E室，實用面積約597方呎，三房間隔，3月中開價720萬元放售，上周減價至700萬元，有上車客大膽還價，終以678萬元成交，呎價約11,357元。原業主在2009年3月以約144.3萬元購入單位，持貨接近13年，帳面賺533.7萬元，升值3.7倍。

●利嘉閣莫永澤表示，粉嶺牽晴間5座高層B室，實用面積約428方呎，兩房間隔，望開揚山景，原開價650萬元，最終減價至648萬元易手，呎價約15,140元。原業主於2015年3月以429.7萬元購入單位，持貨約7年帳面獲利218.3萬元，物業升值約51%。買家為外區客，得悉同時有三組買家向業主洽談後，即加快決定入市。

●中原洪文鋒稱，粉嶺花都廣場4月暫錄約8宗成交，屋苑2座高層D室，實用面積約370方呎，兩房間隔，開價約525萬元，議價後以522萬元獲承接，呎價約14,108元。原業主於2001年以116萬元購入上址，持貨21年帳面獲利約406萬元，升值約3.5倍。

●利嘉閣彭錦添稱，青衣盈翠半島3A座中低層E室，實用面積約676方呎，三房連套房間隔，成交價1,088萬元，呎價約16,095元。原業主於1998年6月以約357.5萬元入市，現轉手帳面獲利約730.5萬元，物業升值約2倍。

●世紀21奇豐廖振雄稱，新近錄得西貢碧翠路寶珊苑成交，單位為第12座A室，實用面積637平方呎，3房2廳間隔，望山景，連天台約687呎，單位原叫價1,000萬元，減30萬元，獲買家以970萬元連車位成交，實用面積呎價15,228元。據了解，原業主於2014年1月購入上址，當時作價732萬元，持貨8年至今將單位轉售，賬面獲利238萬元，單位期內升值33%。

－－－－－－