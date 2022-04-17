超級富豪棄港投星？機構：新加坡成亞洲最大財管中心

作為財富管理中心的新加坡有錢人愈來愈多，房地產研究機構萊坊的數據顯示，截至去年底，新加坡身家逾100萬美元的百萬富翁有52.63萬人，佔當地人口約一成，按年增長6.03%。其中，身家逾3,000萬美元的超級富豪、即是超高淨值人群，更達到4,206人，按年增長8.56%。該機構更預計，新加坡超級富豪將在2026年飆至6,007人，較10年前大增2.68倍，以增速計僅次於新西蘭。

不僅如此，萊坊今年全球城市財富指數顯示，新加坡排名再升一位至第7位，在亞洲僅次於東京，排行第二。這個排行榜主要評估超級富豪選擇在哪個城市居住、投資及消磨時間，位居前5大的城市分別為倫敦、紐約、巴黎、洛杉磯與東京。反觀，被視為亞洲金融中心的香港排名卻是由去年的第5位，倒退至第8位，顯示香港對富豪們的吸引力或已減少。

香港方面，去年身家逾100萬美元的富豪數目，增長近8%至75.7萬人。身家淨資產至少達3,000萬美元的富豪，更增近11%至6,050人，無論在人數或增速方面，目前仍跑贏新加坡及全球平均水平。按萊坊的財富規模模型測算，2026年香港將有7,593位超級富豪，但比去年僅升近26%，遠遠不及新加坡超級富豪人數的43%漲勢。

萊坊在今年財富報告中，引述了星交所的高級副總裁Matthew Song分析，指新加坡公司治理良好、法律體系健全，信用評級坐擁「AAA」級別，但他認為最重要的是，「人們對於把資金存放在銀行系統感到安全」，又指當地已成為亞洲第一大財富管理中心。

去年環球經濟逐步復甦，加速財富效應。全球超級富豪數量去年按年增加9.3%或5.17萬人，至61.05萬人。按地區劃分，除了非洲出現倒退外，其他地區的超級富豪數量均較一年前增加，北美洲地區更以12.2%升幅稱冠，當地超級富豪數量達到23.35萬人。

截至去年底，全球有12.95萬名的超高淨值人士為白手興家，且年齡低於40歲，佔超高淨值人士總人數的五分之一。當中，北美的人數最多，達4.47萬人，其次是亞洲和歐洲，分別為4.45萬人及3.02萬人。

該機構預測，到2026年的5年間，全球擁有超過3,000萬美元資產的超高淨值人群將增加一倍以上，達到78.36萬人。雖然中國吹響「共同富裕」的號角，但屆時亞洲地區料繼續壓倒歐洲，保持超級富豪第二多的地位。然而，為了應對財富不平等問題，該機構相信各地政府可能會徵收更多財富稅，而徵稅範圍可能更偏重於資產而非收入。

●「低稅天堂」勢風光不再

為了解決貧富懸殊問題加劇，經合組織(OECD)去年制訂國際稅務改革方案，以應對侵蝕稅基及轉移利潤的行為，推行全球最低利得稅率為15%，至今已有130多個稅務管轄區承諾參與，包括有「低稅天堂」之稱的香港及新加坡。會計師行提醒，離岸所得免稅的租稅設計已受到國際挑戰，企業須盡早調整跨國配置及租稅規劃。

俗稱「BEPS 2.0」的改革方案只是針對年度全球合併營業額達7.5億歐元的大型跨國企業，新加坡尚未提出明確的時間，但香港最新一份財政預算案表明，最快在2024年起施行，當局亦曾粗略估算每年將從跨國企業補足稅款150億元。

會計師事務所畢馬威表示，未來跨國企業都要面臨在各個租稅管轄地所繳納的稅負，應達到全球最低稅率的要求。新加坡政府以往亦曾推出不少租稅優惠吸引投資，部分企業的優惠稅率甚至可低至5%，當中不少成功爭取的企業均具備一定規模，隨着全球最低稅率制度於新加坡落地，符合門檻的大型企業勢必受到影響，後續要如何因應，也將是重中之重。

該行表示，因應OCED愈趨嚴謹的反避稅規範，這輪第二波的全球最低稅率風潮可能很快便會陸續於其他地區普及，第三波的發展很可能就是針對「離岸免稅制度」的根本性改革。

●僅18%有錢人買數碼資產

超級富豪點睇數碼資產？萊坊報告指出，目前平均有18%的超高淨值人士持有某種虛擬貨幣，至於有涉獵NFT(非同質化代幣)的僅約11%，佔比明顯遠低於傳統房地產及股權投資的水平。

萊坊在去年10至11月期間，對逾600名的私人銀行家、財富顧問、中介機構和家族辦公室進行問卷調查，這些受訪者為超高淨值人群客戶管理超過3.5萬億美元財富。

調查顯示，數碼資產仍未成為傳造財富的主流，有三分之一受訪者相信，這些超級富豪不願投資是出於網絡安全考慮，更有超過六成人指出，超級富豪仍然未有充分了解市場，因而無足夠信心入市。

儘管如此，有約61%受訪者現時認為，區塊鏈技術正為其客戶提供更多機會。報告引述Caleo Capital執行合夥人Sheldon Halcrow指出，有更多客戶要求把部分資金投放在數碼資產，佔客戶投資組合約1至5%。

家族辦公室Stonehage Fleming投資總監Julie Gauthier則表示，銀行業正在轉向接受和管理虛擬資產，雖然還沒成為主流，但業界相信年輕一代將把虛擬貨幣當作貨幣使用。她又指出，現在已經看到房地產開發商大量增加了對房產的代幣化，並允許投資者投資這些代幣。未來10年，數碼房地產將變得與實物資產一樣重要。

萊坊在報告指，年輕一代的超高淨值人士通常擁有房地產、股票和手錶等傳統藍籌資產，以及加密貨幣、數碼藝術和生活方式商品等新興資產類別的均衡組合。