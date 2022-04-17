【屏幕戰爭】串流商狂燒錢　恐愈鬥愈無「盈」

電視台的收視持續被串流影視平台蠶食，原因不外乎後者「揼重本」炮製出多元且令人耳目一新的內容，並且推出不同優惠「搶訂」，乘着疫情「宅經濟」的東風大放異彩。不過，研究機構Ampere Analysis預期，媒體企業今年用作影片內容製作費共達2,300億美元(約1.794萬億港元)，市場憂慮用戶增長紅利即將耗盡，製作成本卻持續上升，盈利的可預見性不如以往。

Netflix去年9月啟播的原創韓劇《魷魚遊戲》話題十足，可是去年第四季新增訂閱用戶只有828萬名，不及公司目標，並預期製作費上漲下今年營運毛利率回落，更指引今年首季新用戶增加250萬名，遠低過分析師預期的600萬名，為2010年首季以來最少。

其實從騰訊視頻付費會員去年全年僅增1%至1.24億名、愛奇藝去年第四季訂閱人數倒退約5%可見，推動用戶增長絕非易事，問題是美國加快收緊銀根下，市場對增長放緩的股份沒太多耐性，Netflix公布「不對辦」的業績指引後，股價一蹶不振，且看該企本港時間4月20日清晨公布的今年首季業績能否令市場重拾信心。

Netflix的主要對手無疑是華特迪士尼旗下基本月費便宜兩美元的Disney+，其全球訂閱用戶去年第四季增加1,180萬名，遠超分析員預期約700萬名及再上一季的僅210萬名，目前接近1.3億名，為Netflix的58%，比率按年提升接近12個百分點，現時2024年目標已被上調到2.3億至2.6億名。

摩根士丹利把2024年Netflix全球用戶預測由3億戶，調低至2.6億戶，換言之，或被Disney+追平，其在發達地區雖有加價潛力，卻難以應用在增長快速的較貧困地區，早前才把印度基本月費大幅減少約六成，至2.6美元。Netflix本身亦警告美元升值將會拖低海外業務的列帳收入。

不過，留住觀眾的始終是內容，因此串流影視平台製作成本勢有增無減。Netflix自疫情爆發以來幾乎季季都能推出逾100套原創影視，惟該企去年再斥7.88億美元收購羅爾德‧達爾故事公司，或翻拍旗下《吹夢的巨人》、《狐狸先生無得頂》等經典英國文學，導致全年淨現金流由正轉負，「大出血」逾21億美元。

華特迪士尼行政總裁包正博則表示，2024年投放在串流平台的內容製作費支出將超過90億美元，比3年前預期的多3.5倍。Comcast旗下月費最平5美元的串流影視服務Peacock亦準備把今年製作費倍增至30億美元，並計劃「未來數年」增至50億美元(約390億港元)。

不斷上升的成本惹起投資者的關注，問題是如果為了給投資者「做靚盤數」，透過大舉加價或大減內容製作費去實現淨現金流，恐嚴重破壞吸引力。

事實上，這種困擾絕不限於美國，事關騰訊視頻本月較早前宣布周三起12款VIP套餐當中有7款要加價，加幅介乎5至20元人民幣，並希望在內容開發上進一步「降本增效」。內媒亦報道，目前導演、編劇和演員片酬等關鍵成本都有明顯下跌，尤其是一線演員。

●憂疫後需求縮 平台拓遊戲自救

疫情期間民眾有較多時間居家「煲劇」，惟生活逐漸回復正常後，串流影視平台出現用戶增長放緩是可以預期的事，競爭同時愈趨激烈，一眾準備燒錢增強內容的串流影視平台各出奇謀保障增長，其中Netflix去年7月開始冒險殺入遊戲市場，市場相信主要是千禧世代打機多過收看影視，不得不為他們長大後的消費模式及早部署。

Netflix去年共發行10款遊戲，上月再吞併德州的Boss Fight Entertainment，為集團月內第二宗及史上第三宗遊戲公司併購，期望「透過與全球遊戲開發商的合作或合併、招攬頂級人才，打造世界級的遊戲工場」。

該企負責遊戲業務的副總裁貝爾杜表明會開發原創遊戲，寄望借着「Netflix」這個字號吸引玩家，並要把節目和遊戲連接起來，但這方面的擴張並不急，亦會審慎。

「綑綁式服務」是串流影視平台的另一自救途徑，其中Netflix的勁敵華特迪士尼便運用自己在傳媒產業的深厚根基，推出Disney+、體育串流媒體ESPN+及Hulu的串流平台計劃，用戶只需付月費，便可觀看這3個平台的內容，望吸引不同類型的觀眾，更有傳華特迪士尼曾打算推出與旗下樂園業務有關的套裝，惟最後因在家觀看影集，與到主題樂園玩樂實在欠缺關聯而放棄實行。

蘋果公司(Apple Inc.)和亞馬遜則將串流服務與旗下其他服務綑綁，而華納媒體和紀實節目王國Discovery計劃合併。這類型合作或綑綁式計劃或將陸續有來，摩根士丹利表示，如果Netflix增速比預期中慢，那串流媒體理應來一場重組，盡早開始將更好。

●迪士尼捲入政治爭議 股價尋底

華特迪士尼的Disney+雖然對Netflix構成顯著威脅，但去年第四季相關虧損擴大，原因正是訂閱收入增長未能完全抵銷內容製作、營銷及技術成本之上漲，串流視頻業務虧損按年擴大逾27%，整個集團本財年要豪擲330億美元開發節目，連同加息和負債偏高等憂慮，股價繼續尋底。

不過，華特迪士尼近期最大困擾卻是政治爭議，並加劇員工與行政總裁包正博之間的矛盾，事緣共和黨執政的佛羅里達州上月通過《家長教育權利法》，禁止低年級課堂談論性傾向及性別認同，被民主黨擁躉狠批「向同性戀說不」，連總統拜登也開腔譴責。華特迪士尼本身不表態，可是旗下3大製作公司Marvel、Pixar和Lucasfilm率先發聲明批評法案，結果包正博拖了大半個月才譴責。

現時美國左右派撕裂非常嚴重，右派(尤其是前總統特朗普的支持者)不滿左派透過學校和媒體散播被他們認為是偏激的族裔和性小眾權益思想(連同其他激進左派的思想合稱為Woke)，而佛州正是右派勢力最盛的州份之一，因此包正博本來已因把主題樂園的工程師和設計師由民主黨主政的加州調往佛州，引發員工怨聲載道。

可是順得哥情失嫂意，包正博這下子表態試圖安撫軍心又激起一大批民眾的反彈，預期今年上畫的《巴斯光年》據報將會補上一幕同性角色接吻反擊佛州上述法案，被轟「荼毒兒童」。特朗普有意開辦一個串流平台TMTG+主打「不Woke」的節目，向華特迪士尼等宣戰。

華特迪士尼作為藍籌固然根基雄厚，以主題樂園與產品等業務去年第四季經營溢利貢獻超過七成，經濟重開理應利好業績。然而，該企這場「文化戰爭」可謂了解當今美國政治生態的重要視角。「反華派」共和黨籍聯邦參議員魯比奧早前稱，《晶片法案》在國會議而不決，原因之一是民主黨人居然滲入半導體企業要交代員工多元情況的要求，更提出努力招聘小眾人士者可優先獲撥款，「Woke凌駕常識」。