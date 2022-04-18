葉尚志：全球通脹高企不下　山東黃金目標看22元

港股反彈修復至22,500點水平後出現掉頭，在俄烏局勢、美國加息、通脹高企以及經濟轉弱等不明朗因素未能消除下，建議還是要開始提高警惕性、逐步多加注意防守。目前，美國公布了3月通脹數據，依然高企不下但有到了峰值的機會，消息為市場帶來喘息窗口期，另外，內地經濟有下行壓力，各種寬鬆政策都陸續出來，情況有利港股先企穩，而21,700點是恒指目前的好淡分水線。

另一方面，山東黃金最新也發出了今年首季的盈喜，預計可以按年扭虧為盈。事實上，在去年上半年受到安檢影響，山東黃金金礦有停工的情況，但目前已大部分復工復產，加上金價進入上行階段，估計量價齊升可以對公司業績帶來提速。建議可在17.5元以下買入，目標看22元，止蝕於16元。

第一上海首席策略師葉尚志