葉尚志：全球通脹高企不下 山東黃金目標看22元
2022年04月18日 07:00
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(Getty Images圖片)
港股反彈修復至22,500點水平後出現掉頭，在俄烏局勢、美國加息、通脹高企以及經濟轉弱等不明朗因素未能消除下，建議還是要開始提高警惕性、逐步多加注意防守。目前，美國公布了3月通脹數據，依然高企不下但有到了峰值的機會，消息為市場帶來喘息窗口期，另外，內地經濟有下行壓力，各種寬鬆政策都陸續出來，情況有利港股先企穩，而21,700點是恒指目前的好淡分水線。
山東黃金(01787)近期出現了伸延升勢，股價上試至18港元水平的一年高位。全球通脹依然高企不下，令到黃金再次成為對抗通脹的工具，尤其是在本輪的行情裏，比特幣出現了明顯的壓力，也把資金回壓至黃金方面，帶動紐約期金在最近回升至1,980美元的1個月高位，估計有機會進一步向上挑戰在3月上旬創出的歷史新高2,078.8美元。
另一方面，山東黃金最新也發出了今年首季的盈喜，預計可以按年扭虧為盈。事實上，在去年上半年受到安檢影響，山東黃金金礦有停工的情況，但目前已大部分復工復產，加上金價進入上行階段，估計量價齊升可以對公司業績帶來提速。建議可在17.5元以下買入，目標看22元，止蝕於16元。
第一上海首席策略師葉尚志