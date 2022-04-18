陳鳳珠：內地或多措並舉支持經濟發展

國務院再次強調適時運用降準等貨幣政策工具，進一步加大對實體經濟的支持，尤其受疫情嚴重影響的行業及中小微企業，另外鼓勵撥備水平較高的大型銀行有序降低撥備率。內地的3月份人民幣貸款增加3.13萬億元人民幣，主要因企業於春節後開工以及內地引導金融機構加大紓困政策效果顯現，惟貸款結構主要為短期貸款和票據融資，因此結構上仍需改善。而隨着地方債發行有所加快，3月份的社會融資規模增量為4.65萬億元人民幣。預期內地短期內或會運用降準、降息等貨幣政策工具，以引導金融機構合理讓利實體經濟，並優化信貸結構。

另外，內地的首季外貿進出口總值按年增長10.7%至9.4萬億元人民幣，其中出口按年增加13.4%至5.2萬億元人民幣，入口按年增加7.5%至4.2萬億元人民幣。首季國際能源及糧食價格呈上升趨勢，導致內地的原油、天然氣、糧食等大宗商品進口按年錄得雙位數增長。雖然首季貿易數據強勁，但外部環境愈趨複雜，且去年外貿基數較高，因此國務院決定進一步加大出口退稅等政策力度，以促進外貿平穩發展。

首季東盟繼續成為內地的第一大貿易夥伴，佔外貿總額的14.4%，而內地與「一帶一路」沿線國家的進出口按年增加16.7%至2.9萬億元人民幣。同時，內地首季對俄羅斯進出口為2430.3億元人民幣，對烏克蘭進出口為295.9億元人民幣，均保持同比增長趨勢，內地表示將繼續與相關國家作正常的經貿合作。

以產品計，首季內地的出口機電產品按年增加9.8%，佔出口總值的58.4%，其中太陽能電池、鋰電池、汽車出口分別同比增長1倍、53.7%及83.4%，反映全球對內地的工業產品需求龐大，預期內地的光伏、電動車及電池等行業發展可期。

不過，首季內地的跨境電商進出口按年只增長0.5%至4,345億元人民幣，主要因進口按年減少4.2%至1,241億元人民幣，出口仍然按年增加2.6%至3,104億元人民幣，估計受疫情影響，內地的跨境電商進出口相對較弱。

安里資產管理投資組合經理陳鳳珠

(作者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票)