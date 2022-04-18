陳樂怡：內地首季經濟數據未容樂觀　恒指宜守21200點

國務院總理李克強主持國務院常務會議時指出，針對當前形勢變化，鼓勵撥備水平較高的大型銀行，有序降低撥備率，適時運用降準等貨幣政策工具，進一步加大金融對實體經濟。不過，內地近期多次釋放寬鬆信號，市場已充分預期放水。未來一周內地將會公布一系列重磅經濟數據，包括首季GDP(國內生產總值)、3月零售工業固投。受累於新一波疫情，經濟數據未容樂觀，放水恐怕只能帶來緩衝。美國收緊貨幣政策，地緣政治緊張局勢持續，大市缺乏向上催化劑，恒指宜守21,200點。

國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制綜合組發布文件，在上海、廣州、大連、蘇州、廈門、寧波、青島以及成都8個城市試點放寬入境隔離措施，包括減短入境人員隔離時間，以及降低封控區和管控區的解封標準。市場憧憬內地防疫方針放寬，內需消費股做好。然而，內地疫情尚在擴散當中，官方重申清零路線，餐飲企業復甦進展仍有較大的不確定性，股價升勢料傾向短暫。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)