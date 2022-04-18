鄺紫珊：A股估值偏低　消費行業復甦空間大

國際形勢又再轉趨動盪，加上內地疫情升溫，以及突如其來的封城措施，讓A股近期持續震盪調整。另外，高通脹壓力促使美國聯儲局的加息幅度及時間進度加快，至於英國亦跟從再次加息，歐洲央行亦態度轉鷹，惟有中國人民銀行延續其寬鬆貨幣政策。中國繼續量化措施是要保經濟，確保資金流動性充裕，估計今年內仍有機會再降準及減息。

在全球正在加息及緊縮的環境下，只有中國仍在保持寬鬆，故目前國內股市正面臨新一波的調整，投資者反而可考慮為後市反彈做好準備，就行業類股份表現而言，以早一段時間跌得較深的消費類股預料後市可期，在疫情過後，民眾將有報復性的消費，故現在可能是考慮買入的時機。

近期A股表現弱勢其中一個原因，是外資的大幅流出。今年初以來，北上資金流出A股接近280億元人民幣，據了解，這可能是MSCI和富時從指數中剔除俄羅斯有關，此舉促使國際投資者減持新興市場。

回顧近年資金北上流入A股，由2014年滬港通的開通至2021年北上資金的幅度，每年都是淨流入A股，即使當年有出現單月淨流出，亦不影響外資流入A股的趨勢。至於2020年系統性風險及流動性危機開始緩和之後，外資也逐步重歸流入A股的狀態。

事實上，現時A股的估值仍處於歷史偏低的水平，目前滬深300的市盈率約12倍，至於股價淨值比為1.5倍，亦處於偏低水平；另外，A股各行業中73%的行業的市盈率的歷史分位數也是平均處於50%以下，60%的行業更是低於20%。故今次A股經過大幅調整後，投資價值更明顯浮現。

2021年中國的社會消費品零售總額兩年平均年增3.9%，仍遠低於疫情前2019年的年增8%，故隨着疫情好轉，經濟回溫，消費行業將有很大的復甦空間，投資者可以多加關注。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊