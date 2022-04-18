曜熊理財：若要撈底香港基金　需有打持久戰的準備

俄烏戰爭持續，影響是全球性，全球通貨膨脹正在上升，購買力正被削弱，發展正在停滯，通貨膨脹和增長停滯的惡性循環已啟動，3月美國CPI(消費物價指數)按年上升8.5%，為1981年以來最大漲幅，但這問題現時無法解決，俄烏戰爭亦無停止的迹象。

俄羅斯和烏克蘭均是重要的糧食出口國，自衝突爆發以來，黑海地區的糧食出口受到干擾，供應的不確定性加劇。此外，俄羅斯和烏克蘭還是全球重要的化肥生產國，全球糧食價格再創歷史新高，包括肉類、乳製品、穀物、植物油和糖。

受大宗商品成本飆升、俄烏戰爭和新冠大流行影響，標普500成分股公司的盈利預計只為低增長，就算第一季出現盈利趨勢也不會推動股市走高。

通脹飆升、美聯儲收緊政策和衰退風險上升仍將是整體市場回報和行業輪動的主要驅動力。美國貨幣政策需要收緊到限制經濟增長的程度，否則決策者的信譽將面臨風險。5月份的美聯儲政策會議上將加息50個基點，之後利率將持續大幅上升。

香港股市再度表現疲弱，今年以來指數紛紛下跌，基金下跌相關話題登上熱搜。從形態上目前有再度下探的趨勢，對於撈底的基金經理以及基金投資者來說，可謂當頭棒喝。目前各項不利因素未有轉好，還是難言港股已見底。即使真憋不住想去撈底投資香港基金，也要做好打持久戰的準備。

曜熊理財策略董事馬煒喬