內地首季GDP按年增長4.8%　略好過預期

國家統計局公布，初步核算，首季度國內生產總值(GDP)270,178億元人民幣(下同)，按不變價格計算，按年增長4.8%，預估升4.2%，比2021年4季度環比增長1.3%。

季度內，全國規模以上工業增加值按年增長6.5%。分3大門類看，採礦業增加值按年增長10.7%，製造業增長6.2%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長6.1%。高技術製造業、裝備製造業增加值各增長14.2%、8.1%，增速分別比規模以上工業快7.7、1.6個百分點。

至於首季度，社會消費品零售總額108,659億元，按年增長3.3%。

首季不含農戶固定資產投資為104,872億元，按年升9.3%，預估升8.4%。分領域看，基礎設施投資按年增長8.5%，製造業投資增長15.6%，房地產開發投資增長0.7%。

季內，全國居民消費價格(CPI)按年漲1.1%，其中豬肉價格下降41.8%。扣除食品和能源價格後的核心CPI按年上漲1.2%。全國居民人均可支配收入10,345元，同比名義增長6.3%。

第一季，全國城鎮新增就業285萬人，全國城鎮調查失業率平均值為5.5%。

至於3月份經濟表現，月內工業增加值按年增長5%，預估升4%；社會消費品零售總額34,233億元，按年下跌3.5%，預估下跌3%，環比下降1.93%。全國居民消費價格按年上漲1.5%，漲幅比2月擴大0.6個百分點；環比持平。全國城鎮調查失業率為5.8%，比2月上升0.3個百分點。

該局指出，總的來看，首季度內地經濟延續恢復發展態勢，總體運行在合理區間。同時，也要看到國內外環境複雜性不確定性加大，經濟發展面臨較多困難和挑戰。下階段，要全面貫徹落實中央經濟工作會議精神和《政府工作報告》部署，統籌疫情防控和經濟社會發展，堅持穩字當頭、穩中求進，把穩增長放在更加突出的位置，加大宏觀政策實施力度，紮實做好「六穩」「六保」工作，著力穩定宏觀經濟大盤，持續穩就業穩物價，切實保障民生，保持經濟運行在合理區間。

另外，內媒引述民生銀行首席研究員溫彬，預計全年GDP增速將保持逐季上升態勢，有望實現預期目標。