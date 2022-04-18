第5波疫情拖累　本港首季寫字樓租賃成交創兩年新低

第5波疫情肆虐，加上內地疫情反覆及俄烏局勢影響，拖累香港今年第一季寫字樓租賃表現。有代理行報告指出，期間租務成交量僅錄得1,192宗，創2020年第一季後新低，而中環甲級商廈空置率則上升至8.37%，數字創2016年以來新高。

中原(工商舖)寫字樓部董事陳雁樓表示，首季錄得的商廈租賃宗數，比較去年第四季下跌約23%，按年同期亦減少約24%，涉及成交金額約1.2億元，較去年第四季低約37%，按年同期也下跌約32%。他指出，經濟前景受俄烏戰事及美國進入加息周期影響而陷入低迷，商廈市場缺乏中資及外資支持，企業態度保守審慎，亦令港島區甲廈空置率持續高企。

據該行統計，3月份港島整體甲廈空置率錄得約9.59%，按年升約0.16個百分點，中環及金鐘區最新空置率同錄得約8.37%。至於灣仔及銅鑼灣空置率大為改善，其中灣仔更按月下降約0.56個百分點，至3月份錄得約12.36%。銅鑼灣區則錄得約7.29%，按月下降約0.46個百分點。另外，上環區甲廈空置率也減少約0.28個百分點，最新約9.31%。

陳續稱，疫情肆虐令部分企業無法正常辦公，營商環境相對惡劣，中外企業都面臨縮減規模甚至結業，令商廈租金持續受壓。新近金鐘錄得多宗租金大減個案，市場消息指，金鐘海富中心1座18樓04室，面積約6,135方呎，以約17.7萬元租出，呎租僅約29元，回落至2021年最低水平，據了解，該廈近期平均呎租約40多元，現時低出約三成。同區力寶中心2座25樓10室，面積約1,876方呎，近月以呎租僅約36元租出，除達該廈最低租金水平外，並較舊租金下跌約41%。

他指出，商廈市場走勢仍需取決於疫情變化，加上內地疫情反覆，預期第二季寫字樓租賃成交量會反彈逾10%至約1,350宗水平，租金會繼續向下調整約5%。