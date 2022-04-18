信置3大商場復活節長假營業額按月飆五成

信置資產管理董事蔡碧林表示，政府派發首階段消費券將近兩星期，本地消費明顯反彈，零售消費市道轉好，商場人流及營業額均有顯著提升，特別於復活節長假期，有商戶生意倍增。當中以鞋履及手袋、保健產品及個人護理，以及化妝及美容產品商戶升幅最為顯著，個別品牌按月增幅更高達1倍，而餐飲與影音及電子產品增幅，亦超出35%。

她看好本周四(21日)晚市重開，集團商場多間餐廳商戶亦已經收到晚市訂枱，相信人流及生意可以重返疫情前水平，另外，旗下商場最近亦有多間新餐廳登場，如屯門市廣場佔地逾萬呎的美食廣場Food Maze。

另外，該集團6大商場包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場，以及尖沙咀中心與帝國中心，將於周四至6月1日期間加推「密密儲‧密密賞」電子印章獎賞計劃，S⁺ REWARDS會員可於參與商場消費賺取電子印章，累積滿指定數量的電子印章，即可兌換相應的S現金券獎賞，整個推廣期內最多可兌換高達3,000港元S現金券。