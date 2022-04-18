【全球投資洗牌】憂風險上升　有外資撤華避險

外媒分析報道，中國面臨愈來愈多的風險，正成為全球投資者的潛在泥沼，主因是地緣政治風險及防疫政策，令人更難預測各行各業的營運風險。

事實上，有調查顯示，當俄羅斯入侵烏克蘭後，中國的股票、債券和共同基金的資金外流情況加速，挪威1.3萬億美元的主權財富基金將中國一家運動服裝巨擘剔出投資名單。投資中國的美元私募股權基金，上季僅籌到14億美元，金額是2018年同期以來最低。

英國Artemis投資管理公司的Simon Edelsten說：「西方集團對俄羅斯的極速制裁和規模，迫使大家重新考量西方對中國的態度。」他的團隊在去年中國下重手整治滴滴和螞蟻集團後，就賣掉所有在中國的投資，因這些舉措威脅到股東權利。

他又補充，歐洲對俄羅斯的態度表明，牢固的貿易關係不能保證外交安全，「俄烏戰爭急劇提升這些風險，我們的基金未來幾年在中國很可能僅保持非常低的比重」。

Krane Funds Advisors首席投資官Brendan Ahern描述，過去一年，國際投資者拋售中國股票，西方集團施加在俄羅斯身上的制裁，也可能發生在中國身上。他的公司管理專注於中國的ETF，正以香港交易的中國股票取代美國上市的中概股，好降低風險。

事實上，在中國賺錢也變得艱難。滬深300指數年初至今下跌約15%，經風險調整後的回報率為負2.1，是全球最低的幾個國家之一，僅略優於斯里蘭卡股市。

數據顯示，全球基金已開始撤出，3月透過與香港交易所出售價值逾70億美元在內地上市的股票。他們在過去兩個月也出售了140億美元的中國政府債務，並減持信用貸款持倉。

然而，絕非所有外資皆撤離。Amundi Singapore投資主管Joevin Teo表示，其資產為投資者提供了多元化選擇，有些人甚至將中國資產稱為「避風港」。